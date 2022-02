La fascinación por el lado oscuro de las redes sociales

DIEGO BATLLE - Netflix -servicio de streaming que ha hecho de los algoritmos una de sus herramientas favoritas- informó que “El estafador de Tinder”, su flamante documental sobre el caso real de un israelí que haciéndose pasar por multimillonario ligado al negocio de los diamantes logró engañar a decenas de mujeres a través de esa aplicación de citas hasta sacarles unos 10 millones de dólares, superó en la última semana a todas las películas (incluidas las de ficción, claro) de la plataforma y llegó al Top 10 en 92 países.

El ingenio y hasta ciertos rasgos de genialidad por parte de psicópatas puestos al servicio del mal y la forma en que muchas veces esos castillos de naipes se desmoronan en segundos luego de largas y complejas construcciones resulta un proceso magnético que se sigue tanto con genuina fascinación como en forma de consumo irónico no exento de burlas y un tono superador en las mismas redes sociales.

Un fenómeno masivo como el de “El estafador de Tinder”, de todas formas, no es nuevo en Netflix, donde ya habían generado una amplia cobertura y debate en medios y redes una película de ficción como la polaca “Hater”, de Jan Komasa; y otros documentales como la serie “No te metas con los gatos: Un asesino en Internet”, “El dilema de las redes sociales” (un ensayo concientizador sobre el uso de los algoritmos para espiar, seducir y enganchar al usuario); “Nada es privado” sobre el escándalo de Cambridge Analytica en el uso de datos y de las fake news sobre todo en Facebook para favorecer campañas como las de Donald Trump, Jair Bolsonaro y Mauricio Macri, entre varias otras.

Pero Netflix no es el único servicio obsesionado por el tema de los algoritmos y las manipulaciones. De hecho, HBO Max tiene una oferta amplia e interesante al respecto con documentales como “Fake Famous; Un experimento social irreal”, debut como director y guionista del periodista especializado en tecnología Nick Bilton, quien concibió un proyecto para exponer cómo se “construye” un influencer.

Tras un breve prólogo, Bilton arma en Los Angeles un casting entre unos 4.000 aspirantes a influencers, pero -en vez de elegir a los que ya tienen más seguidores en Instagram- elige a tres veinteañeros (las estrellas de las redes suelen tener entre 18 y 25) con unos pocos cientos de followers: una actriz, un diseñador de ropa y un asistente de una inmobiliaria. El director y su equipo les compran miles de bots (también se aseguran de adquirir likes y engagement para cada posteo), les ponen a su servicio fotógrafos, maquilladores, vestuaristas, les alquilan una mansión o un falso avión privado y empiezan las campañas para convertirlos en estrellas de las redes sociales.

El experimento marcha increíblemente bien para Dominique, quien está dispuesta a todo y pronto se convierte en referencia para decenas de marcas y negocios; pero no para Chris, un afroamericano que quiere mantener su integridad y su autenticidad; ni para Wylie, que entra en pánico frente a las denuncias que recibe por tener muchos bots. De hecho, el documental informa que la mayoría de las estrellas tienen entre un 50 y un 60 por ciento de seguidores falsos; es decir, adquiridos de forma no precisamente honesta.

El resultado es por un lado muy simpático y por otro bastante revelador respecto de un universo que genera adicción y angustia a millones de jóvenes que sueñan con convertirse en estrellas de las redes sociales.

Por su parte, en YouTube se pueden encontrar desde “Citizenfour”, a esta altura un clásico de Laura Poitras -ganador del premio Oscar a mejor documental en 2015- sobre la revelación de documentos secretos por parte de Edward Snowden que prueban la vigilancia masiva y sistemática que las autoridades británicas y estadounidenses ejercen en Internet a escala global; y “Los limpiadores” (“The Cleaners”), que se centra en uno de los aspectos menos conocidos de las redes sociales como es la labor de los moderadores, personas que en tiempo real deben enfrentarse a imágenes y comentarios brutales por sus niveles de explicitud y de odio.

Y, si la oferta de documentales resulta desbordante y angustiante, siempre se puede volver a la ficción con esa joya llamada “Red Social” (disponible en Paramount+, Movistar TV, Apple TV, Google Play), en el que se muestra la génesis y las miserias detrás de Mark Zuckerberg y el surgimiento de ese fenómeno mundial llamado Facebook. TÉLAM