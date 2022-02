Ruta y Franja de la Seda

En su reciente gira internacional, el presidente Alberto Fernández formalizó en su visita a China el ingreso de la Argentina a la denominada Franja y a la Ruta de la Seda, con el objetivo de promover el flujo de comercio e inversiones y obtener financiamiento para proyectos de infraestructura por u$s23.700 millones, lo que en una lectura inicial puede ser muy beneficioso, pero que quizás sea necesario poner atención a la letra chica. ¿Qué responsabilidades genera para nuestro país ser parte de la Nueva Ruta de la Seda (BRI, por sus siglas en inglés, "Belt and Road Initiative")? Y teniendo en cuenta la mala costumbre argentina de no pagar deudas, al punto que nos tildan de defaulteador serial, qué puede pasar en caso de que no cumplamos el compromiso asumido con China.Cabe recordar que alguna vez, en el marco de las reincidentes crisis por la deuda que persigue a los países latinoamericanos, alguien sugirió cambiar pasivos por recursos naturales. Es decir, que un acreedor tome posesión de una determinada área con riquezas naturales como si fuera el dueño, ya no el concesionario de una zona de explotación petrolífera.A modo de descripción, la Franja y la Ruta es un proyecto económico de la República Popular China que invoca la antigua Ruta de la Seda para potenciar los vínculos con el resto del mundo a través de la creación de dos grandes rutas comerciales, una marítima y otra terrestre, que unen al gigante asiático con el corazón de Europa, África y América Latina. Con este megaproyecto, emblema del Gobierno de Xi, China busca traer a la actualidad la legendaria ruta comercial por la que fluyó el comercio entre su territorio y Europa a través de Asia Central durante las dinastías Han (206 a. C. hasta el 220 d. C) y Tang (618 hasta 907), los tiempos más gloriosos de la China imperial, al tiempo que reafirma su vocación de restaurar su tradicional lugar como superpotencia.La iniciativa, que es vista como un Plan Marshall del siglo XXI con el que China pretende moldear sus vínculos con el mundo, incluye el 75% de las reservas energéticas conocidas en el mundo, el 70% de la población mundial y generaría el 55% del PBI mundial. Tiene dos grandes ejes: en primer lugar, una vía terrestre que una China con Pakistán, Afganistán, Turquía, Rusia y Europa mediante los Balcanes hasta llegar a París -entre otros países-, algo para lo que China usó las instalaciones ferroviarias existentes, a la que vez que invirtió en la construcción de nuevas.En segundo lugar, el control de una ruta marítima para llegar a América Latina, África y Medio Oriente, lo que implica la instalación de bases militares y puertos comerciales en los océanos Índico y Pacífico y que ha hecho revivir antiguas rivalidades entre algunos países asiáticos.Un total de 139 países están adheridos, entre los cuales hay 30 europeos, 37 asiáticos, 54 africanos y 13 de América Latina. El primer país latinoamericano en unirse fue Panamá, pero más tarde se sumaron Bolivia, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela.No es requisito estar dentro del proyecto para recibir inversiones chinas y, de hecho, Argentina recibió financiamiento chino desde 2018 sin estar incluida. El financiamiento es a través de instituciones financieras privadas o gubernamentales chinas y organismos internacionales como el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura y pueden incluir diferentes elementos en cada caso, como la transferencia de tecnología o el uso de componentes locales para construir la obra en cuestión.El gobierno comunista chino niega que las inversiones en la Ruta de la Seda puedan cargar a los beneficiarios con una deuda tan grande que no les quede más remedio que ceder a China los activos o aceptar su concesión por décadas a Pekín, que se conoce como diplomacia de la "trampa de la deuda". Habrá que estar muy atentos.