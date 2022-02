Bieler: “quiero salir campeón con este club y ascender”

Son 11 clubes, cuatro países y títulos en Chile, Estados Unidos y Ecuador. Campeón de América. El currículum de Claudio Bieler habla por sí solo. A pesar de sus 37 años mostró una vigencia estupenda. Goleador del equipo en las últimas temporadas. Ofertas para jugar nuevamente en el exterior, y en el país también. Decidió quedarse en Atlético de Rafaela. A horas de iniciar una nueva temporada con la ‘Crema’, el Taca dejó en claro los motivos por los cuales decidió quedarse: “No me olvido de los directivos que me sacaron de un momento muy complicado cuando estuve en otro club”, señaló. Y quiere revancha: “Tuve la suerte de llegar en el 2007 a la última fecha peleando por el ascenso y de quedar afuera con Olimpo, de quedar afuera con Platense en el reducido también. No me olvido, entendí lo que es Atlético, me quedé porque me siento bien, soy feliz, mi familia se siente feliz, creo en los directivos, en el cuerpo técnico que han traído, en los jugadores. Tengo una espina clavada que me la quiero sacar que es salir campeón con este club y ascender, por eso decidí quedarme más allá de las oportunidades que tuve para irme”.



“Tuve chances de irme, el dinero no es todo y sino cómo se siente uno, acá en Rafaela me siento feliz y voy por ese ascenso y salir campeón”, sumó el goleador.



Se termina la espera y este lunes llega la hora de la verdad. La Crema estará debutando en la temporada 2022 de la Primera Nacional visitando a Belgrano de Córdoba, desde las 21.30hs (televisado por TyC Sports). De cómo se preparó el plantel a lo largo de la pretemporada, y del grupo que se armó para tratar de ser protagonistas, Bieler contó: “Estamos muy bien, los directivos hicieron un esfuerzo muy grande junto con el cuerpo técnico que están muy capacitados, conocen la categoría, es un buen entrenador, mejor persona, vinieron jugadores de categoría, muy buenos jugadores y mejores personas también y eso es muy importante. Hemos hecho una gran pretemporada, estamos preparados para lo que van a ser estas 36, 37 o más fechas y dar lo mejor por este escudo que realmente se merece estar en lo más alto”.



El 2021 no fue el esperado para nadie por Alberdi. Los resultados no acompañaron y el equipo estuvo lejos de los objetivos propuestos.



“Fueron dos años complicados y siempre nos apoyaron de la mejor manera, yendo a todas las canchas en momentos de pandemia, siempre sentimos el apoyo del hincha de Atlético de Rafaela, se lo que sienten por esta camiseta y juntos, de la mano vamos a salir adelante, prometemos mucho trabajo, mucho sacrificio y vamos a dar lo mejor para poner a Atlético donde se merece”, cerró Claudio Bieler.