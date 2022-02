Duro reclamo de concejales de JxC a la Provincia por el nuevo hospital

Ante la caída de la licitación de la tercera etapa del nuevo hospital, tal como adelantó La Opinión el martes pasado, el bloque de concejales de Juntos por el Cambio Rafaela expresó su preocupación por la falta de respuestas del gobierno provincial a la hora de concluir y poner en funcionamiento la primera etapa de esta obra necesaria y significativa para los rafaelinos y los vecinos de la región.

"Desde que el gobierno de Omar Perotti asumió en la provincia, planteó que una de las prioridades para Rafaela sería cumplir con la terminación del nuevo hospital, pero luego de 2 años, vemos como los plazos para su culminación y posterior puesta en marcha siguen postergándose. Este nuevo atraso en el avance del hospital es un obstáculo más en el proceso de cumplir con una de las obras más esenciales y esperadas por los rafaelinos y los vecinos de muchas otras localidades cercanas que tienen como única opción los servicios de salud pública en nuestra ciudad", planteó JxC.

En este sentido, recordó que "el propio intendente (Luis Castellano) había expresado en una de las tantas recorridas por la obra que 'La salud pública era la bandera que estaban llevando adelante' y el gobierno provincial se había comprometido a culminar, en una primera etapa, el área Covid para noviembre de 2021".

Además, la Provincia explicaba que "la obra se realizaría en varios tramos donde se finalizaría la planta baja del edificio destinada, exclusiva y transitoriamente, para la internación de pacientes con patología Covid-19, para a futuro, pasar a ser la Guardia".

"Por el momento, y con una lenta evolución de la obra, no vemos una administración adecuada de los recursos para este espacio de salud tan requerido por los vecinos, sobre todo para quienes no tienen trabajo ni obra social ni recursos para asistir a los sistemas privados de salud", cuestionan los concejales de JxC a la gestión de Perotti.

Finalmente, considera que "es necesario construir una ciudad con futuro y mejor calidad de vida y para eso es preciso optimizar el gasto público focalizando en las obras que realmente demanda la gente y una de las principales, sobre todo en el contexto de pandemia en el que vivimos, es la salud, lo que la gente pide que prioricemos desde el Estado es la prestación del servicio de salud pública, y es ahí donde tenemos que trabajar fuerte, en dar respuestas a la gente, en trabajar con mucha dedicación y decisión política para que las obras sean una realidad y no solo promesas incumplidas".