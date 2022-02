El Ejecutivo convocará al Concejo a sesión extraordinaria para el jueves

El Departamento Ejecutivo convocará al Concejo Municipal a una sesión extraordinaria para el próximo jueves 17 de febrero en el que, hasta ahora, se tratarán dos proyectos vinculados a la compra de mobiliario para la obra de remodelación de canteros de bulevar Santa Fe y a la adquisición de equipos en el marco del Fondo de Obras Menores. El jefe de Gabinete, Marcelo Lombardo, y los secretarios de Gobierno, Jorge Muriel, de Obras y Servicios Públicos, Bárbara Chivallero, y de Hacienda y Finanzas, Heriberto Lanfranco subieron ayer por la mañana al sexto piso para reunirse con el presidente del cuerpo legislativo, Germán Bottero, y acordar los detalles.

Con respecto a la obra del microcentro, lo que pide el Ejecutivo a los concejales es que autoricen excepcionalmente una compra directa para adquirir el mobiliario urbano que se colocará en los dos primeros canteros de bulevar Santa Fe -teniendo como referencia la Plaza 25 de Mayo-. El presupuesto para esta operación supera los 4 millones de pesos, por lo que el Ejecutivo tiene la obligación de hacer un llamado a licitación. Sin embargo, ante el lento avance de los trabajos y el descontento del Centro Comercial e Industrial (CCIRR) y del Paseo del Centro por estas demoras, el intendente Luis Castellano resolvió acelerar los plazos y para ello pide el acompañamiento del Concejo. También hay una cuestión económico-financiera derivada de la inflación: cuánto más tiempo se retrase la compra, más caros será el mobiliario.

Según anticiparon Lombardo y el resto de la comitiva del gabinete a Bottero, el concurso de precios es para adquirir bancos, cestos, elementos de iluminación y de protección de los árboles, entre otros.

El miércoles pasado Castellano y sus funcionarios recibieron en el Municipio a una delegación del CCIRR encabezada por su presidente, Diego Castro, para analizar la marcha de la obra y los pasos a seguir. Cuando a mediados de octubre comenzó la remodelación del primer cantero, se preveía terminar antes de la Navidad. Tal como publicó el jueves este Diario, el Municipio se había comprometido a concluir las tareas en los dos primeros canteros en 90 días. Sin embargo, ya pasaron 120 días ni siquiera finalizó la reconversión en el primero de ellos, lo cual derivó en un planteo de la gremial empresaria, según admitieron distintas fuentes a La Opinión.

Para compensar, Castellano solicitó el apoyo del CCIRR para pedir una eximición al Concejo para reemplazar el proceso licitatorio al que está obligado -por el monto de la inversión- por una compra directa. En este marco, se descarta el voto favorable de los distintos bloques, aunque no se descarta una "reprimenda política" de la oposición para el oficialismo por la lentitud de la remodelación y pedidos de informes por lo que resta, especialmente en materia de financiamiento.

Alguien preguntó cómo y cuándo se trabajará en el cantero central de los cinco existentes en el bulevar Santa Fe, que es utilizado por las confiterías 356 y Cyrano Bar. "La idea es que esa intervención se realice durante el invierno, cuando prácticamente no se instalan mesas en el cantero", indicó una de las fuentes consultas.



OBRAS MENORES

En septiembre último, el Concejo Municipal autorizó al Ejecutivo a solicitar al Gobierno provincial, en concepto de aporte no reintegrable por el Fondo de Obras Menores, algo más de 104 millones de pesos para ser destinados a la "adquisición del equipamiento que se detalla a continuación, en la medida que los montos asignados resulten suficientes: un minibús adaptado. dos camionetas doble cabina, dos camionetas cabina simple, cuatro camiones con caja volcadora, un camión con planchada. dos tractores y una retroexcavadora, todos ellos nuevos".

Sin embargo, como el diablo, la inflación también metió la cola. Si bien estaba previsto la compra de ocho unidades, por los aumentos de precios ahora ese dinero enviado por la Provincia alcanza para comprar solo cinco. Si bien el Municipio ya adquirió dos equipos, ahora va por los otros tres aunque no tiene certeza si finalmente podrá cumplir su objetivo. Es que por la variación de los precios, es posible que en lugar de cinco la plata solo alcance para cuatro vehículos.

En este caso, el Concejo debe aprobar, en la extraordinaria del jueves que se llevará a cabo desde las 9:00 hs., una modificación a la ordenanza para autorizar ya no a comprar ocho unidades sino cinco.

Cabe recordar que el cuerpo legislativo iniciará el período de sesiones ordinarias correspondiente al 2022 el jueves 3 de marzo, cuando el intendente Castellano brinde el mensaje de apertura en el que repasará lo más importante de la gestión reciente y los proyectos a abordar en lo que resta del año.