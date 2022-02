De espaldas al usuario: ASSA actualizará su tarifa en tres tramos y el acumulado al final será de 71,6 %

Vale recordar que en diciembre pasado, Aguas Santafesinas S.A. solicitó autorización para aplicar un aumento del 60% en dos etapas: 40% primero y 20% después, en dos bimestres consecutivos.En la audiencia convocada por el Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ENRESS), para tratar el proceso de revisión tarifaria, del 19 de enero último, la empresa ratificó su pretensión de un aumento en dos etapas. En ese contexto los participantes del debate advirtieron y cuestionaron que finalmente, al ser acumulativos los tramos, el total real del aumento llegaría a un 68%.Los fundamentos de Aguas para solicitar la modificación tarifaria, partieron principalmente a partir de los cambios observados en la estructura de costos por los incrementos de precios, producto de la inflación y el tipo de cambio. También por los aumentos en unidades de producción, con la habilitación de nuevos servicios, y de las inversiones destinadas a mantener o mejorar la calidad de sus servicios.Tras las exposiciones por parte de los representantes de ASSA, llegó el turno de los 13 oradores inscriptos en un total de 56 participantes, entre legisladores y legisladoras, organizaciones sociales, defensa de consumidor y vecinales, además de usuarios en general, quienes con distintos argumentos rechazaron el pedido por considerar que supera a la inflación y los salarios, pero la prestadora del servicio sanitario en 15 distritos de la provincia, entre ellos en nuestra ciudad, se mantuvo firme y finalmente la suba será de un impacto mayor, pero con tres tramos de aplicación, en lugar de dos, “para disminuir el impacto en el bolsillo de los santafesinos y atender la realidad socioeconómica actual”, según se lee en la bajada del título de la información que confirma el aumento en la página oficial del gobierno de la provincia.La decisión adoptada por la Casa Gris contrasta fuertemente cuando se la compara con otros indicadores como el aumento autorizado para el cuadro tarifario de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), que se ubicó en el orden del 25%.Otra cuestión a tener en cuenta y resulta difícil de asimilar es que el aumento en las boletas de ASSA superará la inflación del pasado año y se convertirá en otro un duro golpe al bolsillo de los usuarios y usuarias.Además, como es de imaginar, la noticia tampoco será recibida de la mejor manera por los vecinos de sectores que ante las altas temperaturas siempre deben soportar cortes y deficiencias en la provisión de agua, como los registrados en la reciente ola de calor que se abatió en la ciudadLA RESOLUCIÓNA través de la Resolución N° 104/2022, del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, publicada ayer, autorizó la actualización del cuadro tarifario solicitado por Aguas Santafesinas SA (Assa), que se aplicará de manera desdoblada.En su artículo 2°, autoriza la adecuación de los precios y valores tarifarios aplicando un ajuste del factor denominado “k” según lo estipulado en el régimen tarifario, manteniéndose el sistema de subsidios vigentes”.Este sistema de subsidios “favorece a los usuarios necesitados de ayuda estatal en tanto se ha diagramado según rangos o categorías de usuarios elaboradas de acuerdo a pautas igualitarias de consumo, de manera de no afectar con incrementos tarifarios a los sectores que no pueden afrontarlo”.La resolución reconoce además que “los incrementos de costo producto de la inflación acumulada y las modificaciones en el tipo de cambio repercuten negativamente en el servicio público”.Se destacó también cuál ha sido la evolución en materia de obras e inversiones del servicio en los distintos distritos durante 2020/21 así como los costos derivados de la atención de la bajante extraordinaria del río Paraná.Asimismo, instruye a la empresa a considerar las recomendaciones efectuadas por el Ente Regulador de los Servicios Sanitarios (ENRESS) respecto a: cumplir con el programa de instalación de caudalímetros en cumplimiento del Plan de Micromedición, colocación por parte de la prestadora en el caso de propiedad horizontal de un único medidor para todas las cuentas de conformidad con los respectivos reglamentos y acorde a la normativa aplicable, y a intensificar las campañas sobre el valor del agua como recurso escaso, fortaleciendo la educación y concientización de los usuarios en el cuidado de la misma.TRES TRAMOSLa Resolución instruye a Aguas Santafesinas para que el incremento aprobado se aplique de forma desdoblada en tres tramos del 30%, 20% y 10% respectivamente.Los mismos se verán reflejados respectivamente en la facturación de los bimestres 2°/2022, 5°/2022 y 6°/2022.En la ciudad de Rosario, los vencimientos de facturas se darán en los meses de marzo (2° bimestre), setiembre (3° bimestre) y noviembre respectivamente (6° bimestre).En el caso de la ciudad de Santa Fe y distritos, en los que está incluida Rafaela, los vencimientos operarán en los meses de abril, octubre y diciembre para los bimestres indicados.ENRESS AUSENTEEs está claro que el incremento en las tarifas del agua potable y las cloacas son de exclusiva competencia del Poder Ejecutivo Provincial, y no le permite al Ente Regulador de los Servicios Sanitarios fijar tarifas, tal como sí lo hace con todos los demás prestadores como cooperativas de servicios públicos, municipios y comunas, pero resulta preocupante su silencio por su rol de organismo de control y defensa de los usuarios.Cabe mencionar que ENRESS tiene entre sus cometidos la regulación y control de los servicios públicos de provisión de agua potable y saneamiento”, como también “la responsabilidad de tutelar en la Provincia de Santa Fe los derechos de los usuarios de los servicios sanitarios”.De todas maneras, Enress en esta oportunidad, como en 2018, optó por no recomendar un porcentaje ante el pedido de aumento formulado por ASSA en la audiencia pública. En su lugar, solo se limitó a recomendar acciones al prestador y expuso algunas falencias de la empresa.