Nuevo ataque a la prensa del gobierno de Fernández

BUENOS AIRES, 11 (NA). - Una polémica se desató ayer alrededor del presidente Alberto Fernández, luego de un cruce que tuvo su portavoz, Gabriela Cerruti, con periodistas acreditados durante la conferencia que brinda cada jueves en Casa Rosada.

La vocera presidencial había cuestionado el rigor periodístico de una publicación que citaba fuentes en off sobre el "desagrado" que habría experimentado el Departamento de Estado de los Estados Unidos tras escuchar los dichos de Fernández en Rusia, donde dijo que iba a trabajar para salir de la influencia de ese país y del Fondo Monetario Internacional (FMI).

En la conferencia, Cerruti dijo que no estaba de acuerdo con citar fuentes en off y darlas como válidas para una nota sin haber consultados otras voces, en referencia a una publicación del diario La Nación.

Esa situación derivó en la polémica, ya que un usuario de Twitter escribió que Cerruti había explicado por qué "el periodismo es una vergüenza nacional" y Alberto Fernández lo retuiteó, aunque poco después lo borró.

El jefe del interbloque de senadores nacionales de Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo, sostuvo: "El ataque de @alferdez contra los medios de comunicación y sus trabajadores es una muestra de su intolerancia. Está claro que al Presidente no le gusta que pongan de manifiesto sus incoherencias".

Por su parte, el presidente del bloque de la UCR en Diputados, Mario Negri, cuestionó que "el Presidente ahora adhiere a que el periodismo es una vergüenza nacional".

"Todos los días da un paso más hacia el populismo autoritario. Mi solidaridad con los periodistas que escarban en el poder sin importar quién gobierna, desde las fiestas en Olivos a los vacunatorios VIP", resaltó el cordobés en su cuenta de Twitter.

A su vez, ´Patricia Bullrich, la presidenta del PRO, expresó: "Repudio el nuevo ataque de Alberto Fernández al periodismo. Presidente, ¿usted sabe que tenemos una Constitución y que hay que respetarla? ¿O volvió con otra de su viaje?".

"El Presidente sufre de lo que en psicología se llama 'proyección. Proyecta en el periodismo lo que él mismo siente que es y la evidencia de que él es una vergüenza de Presidente es demoledora: mentiroso, caradura, crápula, cínico, hipócrita", consideró, en tanto, el diputado nacional José Luis Espert.