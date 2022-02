Se van a cumplir "las obligaciones"

BUENOS AIRES, 11 (NA). - El presidente Alberto Fernández advirtió que se van a cumplir con "las obligaciones" con el FMI, pero remarcó que no será "a costa de ajuste sobre la gente, sobre la obra pública, sobre la educación y, menos aún, sobre la ciencia y la tecnología".

El mandatario se pronunció así al encabezar en Casa Rosada el acto de presentación de la segunda etapa del Programa Nacional de Infraestructura Universitaria, que implica obras en 50 de las 56 universidades públicas del país, mediante una inversión de $33.274 millones.

"Vivimos en un país que debe mucha plata y se que ha comprometido peligrosamente con un organismo de crédito internacional y cuando llega ver cómo cumplir las obligaciones, esto no es a costa de ajuste sobre la gente", dijo Fernández.

Pareció así enviar un mensaje de contención a los legisladores de los bloques propios en Diputados y en el Senado, en medio de los reparos del kirchnerismo duro que no ve con buenos ojos el acuerdo con el FMI y luego de la renuncia de Máximo Kirchner.

Previamente, en el inicio de su alocución destacó que "no hay mejor inversión que la inversión en educación, porque las sociedades más ricas son las que más conocen e invierten en el saber, son sociedades que tienen una ventaja sobre el resto de las sociedades".

"Argentina tuvo el privilegio de haber desarrollado la educación pública y no puede quedar atrás en ese concepto de sociedad y de país", completó.