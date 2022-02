El pan aumentará en Rafaela entre 10 y 15% desde el lunes

En medio de un contexto inflacionario que impacta fuertemente en la canasta básica de alimentos, esta vez fue el turno del pan y de los productos panificados, que desde la próxima semana aumentarán entre un 10% y 15% en las panaderías de la ciudad. De esta manera, el kilo pasará a valer en Rafaela entre $220 y $ 300. En la provincia de Buenos Aires y de la Capital Federal, la suba será entre un 20 y 25%.

De acuerdo con la explicación de los panaderos, este incremento está directamente vinculado a las subas en los insumos, a las que consideran "insostenibles y asfixiantes".

El reconocido panadero rafaelino, José Angeletti, expuso la situación del sector y manifestó que “lamentablemente todos los derivados del pan, salvando la harina, vienen de Buenos Aires y parte de Córdoba, y todo ha aumentado. A esta altura ya no podemos absorber el costo. Calculamos que la suba va a rondar entre el 10 y 15% en el kilo de pan y en el resto de los panificados”.

Hoy por hoy, el kilo de pan se comercializa en Rafaela a $180 y $200 según la panadería y desde la próxima semana a este precio habría que agregarle el porcentaje de aumento.

“El incremento lo sufrió la harina, la grasa y lo que aumentó muchísimo es el precio de los huevos, que pasó de $3.000 a $3.900 a valer el cajón, e incluso llegué a pagar $4.100 y a todo eso hay que agregarle todo lo que es azúcar y otros derivados que hacen insostenible la posibilidad de contener el precio y no trasladarlo al mostrador”, señaló. Y agregó que “con el toque en el combustible, aumenta todo lo vinculado al transporte y nada se salva”-

Acerca de las facturas, bizcochos y masas, Angeletti comentó que “en estos momentos nosotros tenemos las facturas a $40, con una promoción de $450 comprando la docena y aparte de eso está “billetera Santa Fe”, pero ya hay lugares en la provincia en que cada factura se vende entre $50 y $60. No se para nunca, el problema más grave es ese, hace de un tiempo a esta parte que venimos siempre con lo mismo. Aumenta esto, aumenta aquello, nosotros los comerciantes hacemos malabares para evitar trasladar todos los aumentos a mostrador, pero llega un momento que no se puede más y uno debe aumentar los productos”.

Los panaderos consultados, expresaron su malestar por esta situación a lo que sumaron la preocupación ante el aumento del 25% en la tarifa de la luz y de los otros servicios que también actualizarán sus tarifas, subrayando que “es imposible no subir el precio del kilo del pan y los otros productos”.

“Lamentablemente al comerciante no le queda otra salida, y estamos en medio de un momento muy difícil porque es muy complicado también para nuestros clientes. Lo que sí, posiblemente en lugar de trasladar un 20% trasladas un 15% y de esa manera no se hace tan chocante, pero repito, no podemos quedarnos tan atrás porque después sufrís las consecuencias de no llegar a juntar la plata necesaria para poder pagar materia prima, gas, luz...”, relató Angeletti.



LA REACCIÓN DE LA GENTE

“La gente ya viene resignada, es como aquel que hizo una promesa y va a la iglesia todos los domingos, viene resignada a comprar, no dice nada, a lo sumo compra un poco menos, pero ya no se sorprende. Por otra parte, no pasa lo mismo con los sueldos y ahí radica el gran problema, la gente no gana lo que tuviera que ganar y va de a poco suprimiendo cosas. Eso es lo que vemos, la gente va cambiando la manera de comprar y si antes podías darte el gusto de comprar una torta o postre el fin de semana, ahora lo piensa dos veces y muchas veces ya no la compra. Igualmente, la “billetera Santa Fe” la usan mucho y ese 30% de reintegro ayuda bastante”, comentó el panadero.



UN PRODUCTO ESCENCIAL

Si bien, se considera al pan un producto esencial de la canasta, su consumo -por distintas razones- viene en caída en los últimos años. En la Argentina llegó a un nivel de 70 kilos por año pero ahora es bastante menor.

Diferentes nutricionistas, remarcaron que el pan es un alimento esencial en la alimentación diaria por su aporte en nutrientes, hidratos de carbono, almidón, proteínas de origen vegetal, vitaminas y minerales.

El último aumento del pan se produjo en noviembre de 2021 y desde la próxima semana se concretará el primer aumento en este producto en 2022.