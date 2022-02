Ultimos días para inscribirse

El Departamento Académico Rafaela de la Universidad Católica de Santiago del Estero tiene establecido para su Ingreso un programa de integración a la vida universitaria que contempla no sólo todas las dimensiones del perfil de sus alumnos, sino que se adapta a los profundos y significativos cambios del contexto social. Este Ingreso estará iniciándose el próximo 15 de febrero y continúan abiertas las inscripciones, las cuales se realizan online a través de la web de la institución.

El curso es una instancia que está diseñada para favorecer el ingreso a la vida universitaria y comenzar a ser parte de la cultura de la UCSE a partir de estrategias dinámicas, abiertas y flexibles. Su cursado es de carácter obligatorio y nivelatorio, con clases presenciales y también sincrónicas en formato virtual, acompañadas de actividades en el aula de la plataforma UCSE. Están exceptuados de realizar el ingreso, aquellos que cumplan ciertos requisitos, como ser egresados de Universidades, Institutos Universitarios o Institutos de Educación Superior No Universitaria; egresados de la "Escuela de La Plaza", personas con dos o más asignaturas aprobadas de una carrera universitaria o con cuatro o más asignaturas aprobadas de una carrera de un Instituto de Educación Superior No Universitaria.

Recordamos que la propuesta educativa de la UCSE en Rafaela se compone de las siguientes carreras: Ingeniería en Informática, Contador Público, Abogacía, las Licenciaturas en Psicología, Psicopedagogía, Turismo, Administración, Comunicación Social y Diseño de la Comunicación Visual, y las Tecnicaturas Universitarias en Periodismo, Diseño Gráfico, Administración de Empresas Turísticas y en Acompañamiento Terapéutico.

Para más información los interesados pueden contactarse con la Secretaría de Comunicación y Relaciones Institucionales, al mail [email protected], al WhatsApp 3492-686796, en las redes sociales Instagram y Facebook @ucsedar o comunicándose a las líneas telefónicas del Campus, de lunes a viernes de 15 a 21 hs: 03492-432832/431699/433408.