Mesa de trabajo busca promover el turismo receptivo en nuestra ciudad

Puede sonar extraño, para algunos, hablar de turismo en una ciudad que no cuenta con características geográficas tradicionales en las que se sustentan los destinos turísticos como el mar, la playa, la montaña o una arquitectura con historia; pero lo cierto es que el turismo se trata de mucho más que eso. Para empezar, un turista es aquella persona que se traslada de su entorno habitual a otro punto geográfico, está ausente de su lugar de residencia habitual más de 24 horas y pernocta en el otro punto geográfico. Este concepto denota que no tiene que ver exclusivamente con vacaciones. Por tanto, no hay ninguna limitación para que cualquier localidad pueda trabajar de manera articulada entre todos los actores involucrados y conformar, así, una oferta atractiva a partir de los eventos, lo cultural, gastronómico, productivo, deportivo, académico y religioso, entre otros.

En nuestra ciudad un grupo de instituciones de orden público y privado se reúnen con el fin de fomentar el turismo receptivo, con una mirada regional.

La Comisión de Turismo de Rafaela es una mesa de trabajo de articulación público – privado. La integran la Municipalidad de Rafaela, el Concejo Municipal, el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región mediante la Comisión de Comercio y Servicios, Centros Comerciales Abiertos y la Cámara de Agencias de Viajes y Turismo de Rafaela y la Región (CAVyTRR), el INTA, la Agencia de Desarrollo Rafaela (ACDICAR), la Cámara de Propietarios de Hoteles, Restaurantes, Bares, Confiterías y afines (CAPHREBAR) y la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE).

En general la gente no viene a vacacionar a Rafaela, pero sí a realizar otros tipos de actividades, como negocios, trámites, cuestiones relacionadas a la salud, visitar a un familiar, eventos en general. Si esa persona duerme al menos una noche en nuestra ciudad, ya se trata de un turista.

Es así que, por las características de nuestra ciudad su fuerte es el turismo de negocios y de reuniones. Este último comprende los eventos culturales, académicos, deportivos, entre otros. Por tanto, el primer objetivo de esta mesa de trabajo es desmitificar el concepto de turismo vinculado pura y exclusivamente a las vacaciones.



LA MUNICIPALIDAD

DE RAFAELA

Por su parte, la Municipalidad de Rafaela desde la Secretaría de Producción, Empleo e Innovación cuenta con un programa de promoción del turismo. Uno de los ejes en los que trabaja es en la actualización de la agenda de eventos con la que se espera reducir la estacionalidad y ordenar el calendario de manera de no superponer fechas y evitar que el sector hotelero y gastronómico colapse. Esto garantiza que el sector privado que forma parte del entramado turístico pueda trabajar todo el año.

Además, tienen planificado este año generar nuevos recorridos para la App Rafaela Ciudad. Los recorridos están pensados para que todo turista o ciudadano pueda pasear y apreciar diferentes puntos de interés de la ciudad. Algunos resaltan los edificios emblemáticos del centro de la ciudad, su construcción y arquitectura. Otros apuntan a revalorizar la historia y lo que representaban esas instituciones y espacios durante los primeros años de vida de Rafaela. Dentro de su planificación, también está contemplada la incorporación de nuevo contenido para dicha App Rafaela Ciudad vinculado con el ambiente y lo artístico.

Por otra parte, continúan trabajando en uno de sus principales objetivos: articular con instituciones e iniciativas privadas para generar nuevos productos turísticos disponibles tanto para los turistas como para los residentes de la ciudad.