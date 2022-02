Robo a mano armada en agencia de quiniela

A las 12:20 de la jornada de ayer, personal policial de la Comisaría N° 13 tomó intervención al tomar conocimiento de que un ilícito se estaba registrando en un local que funciona como agencia de quiniela, emplazado en calle Champagnat al 1100 de Barrio Italia.

De acuerdo a lo puesto en conocimiento de los numerarios, un hombre cuya identidad se desconoce, ingresó al local de quiniela con el casco colocado, y acto seguido se quitó el casco y apuntó con un revólver a la víctima, una vecina de 63 años, para luego sustraerle $4.500 en efectivo y retirarse; no pudiendo comprobarse a ciencia cierta si en una moto o en qué medio ya que no se escucharon ruidos del tipo de motores o similares.

Según la descripción realizada por la víctima el hombre es de contextura robusta, 1,60 m de altura, con tatuajes en ambos brazos y vestía una camiseta de Boca Juniors.

Afortunadamente en el suceso, tipificado provisoriamente como "robo calificado" no se produjeron lesionados. Se dio conocimiento inmediato al fiscal de turno quien dispuso que lo actuado se remita a la Agencia de Investigación Criminal (AIC).



REVISÓ UN CAMIÓN

Y SE FUE SIN NADA

En la jornada de la víspera, personal del Comando Radioeléctrico intervino en un hecho en el cual constató que en intersección de calles España y 1° de Mayo -barrio Sarmiento-, una persona desconocida subió a un camión, revisó lo que había, y se retiró hacia el oeste aparentemente con las manos vacías.

Efectuada una saturación por el lugar los efectivos lograron divisar al joven en cuestión -que vestía ropa deportiva, con gorra blanca- al cual no se le hallaron elementos en su poder, siendo identificado como Ezequiel A., de 16 años, quien fue trasladado a sede de la Comisaría 1a.

En comunicación telefónica con el Juzgado de Menores, más precisamente con la Dra. Cecilia Doro, esta informó que la jueza de Menores dispuso que al jovencito se le inicie causa por el delito de "tentativa de hurto no punible", y luego sea entregado a sus progenitores.



DETIENEN A

UN LADRÓN

En un suceso ocurrido en Barrio 9 de Julio de esta ciudad de Rafaela durante las primeras horas de la mañana del miércoles, efectivos del Comando Radioeléctrico de la UR V acudieron rápidamente al lugar tras tomar conocimiento de un hecho de robo.

En el lugar, divisaron a un individuo de 30 años de edad que cargaba consigo varios elementos, entre ellos un televisor, prendas de vestir y un teléfono celular. Se procedió a su identificación, detención y traslado a sede policial a los fines legales pertinentes.

A su vez, se secuestraron los elementos mencionados como así también la

motocicleta en la que se trasladaba.