Castellano y su regreso a la Crema: “Significa un crecimiento deportivo”

Con 25 años, y pasos por Estudiantes de San Luis (B Nacional), Unión de Sunchales y Central Norte de Salta (ambos en el Federal A), Mateo Castellano regresa a Atlético de Rafaela.



En junio del año pasado, Mateo fue operado de la ruptura de ligamento interno y pinzamiento de menisco de su rodilla derecha, lesión que sufrió jugando en el elenco salteño, donde tuvo como técnico a Ezequiel Medrán. Luego, comenzó su larga recuperación. En los últimos días se confirmó su regreso a Alberdi, donde formará parte del plantel de Rubén Darío Forestello.



Castellano, uno de los hijo de Luis -Intendente de la ciudad-, se encontraba realizando su recuperación en la ‘Crema’, con permiso especial para ello, y el Yagui no lo dejó ir…



“Se dio que mi contrato terminaba, llegó Darío al club y me expresó la posibilidad de poder seguir para ver mi evolución, yo me sentía bien y siempre le expresé que mi prioridad era quedarme, tenía otras alternativas, todas en Federal A, y priorice esto porque es mi casa, mi lugar y significa un crecimiento deportivo para mí. El técnico dio el ok y estoy muy contento”, contó Mateo Castellano.



- Hubo un antes de Forestello, y eso también fue importante para este retorno…



- Sí. Fue así. La lesión, intervención quirúrgica. Yo estaba en la etapa en donde tenía que hacer ya los trabajos de campo y en este lugar, si bien salí de Ben Hur, siempre me hicieron sentir muy bien y estoy muy cómodo, agradecido, ya que me permitió cumplir un sueño que fue el de jugar en Primera. Mi representante habló con Silvio (Fontanini), con el cuerpo técnico que estaba en ese momento, con Walter Otta a la cabeza, pedí permiso, me dieron el ok y eso fue un gesto enorme para mí. Un momento complicado, me dieron un lugar, me pusieron a disposición el cuerpo médico, el cuerpo técnico, Walter se portó de maravillas, los dirigentes también y por eso lo agradecí y lo voy a hacer siempre.



- ¿Con qué expectativas estás?



- Mi prioridad es sumar, ayudar, me encanta lo que se está gestando, esta química de gente identificada. Quería ser parte del proceso. Se lo que puedo aportar desde mi lugar, al grupo, al plantel, si me toca desde adentro que es lo más importante bienvenido y sino lo haré desde el lugar que sea y siempre empujando para adelante.



- De aquel Mateo que debutó Primera en el 2015 a este…



- Lo primero que me di cuenta lo lindo que es este lugar. Me tocó dar una vuelta bastante grande, dos veces a Salta, Estudiantes de San Luis, Unión de Sunchales, y ningún lugar tiene las condiciones que hay acá; uno aprende a valorar. En lo deportivo uno también suma roce, experiencia, mañas. Hace 5 años que me fui, me toca volver con otra cabeza, un crecimiento personal muy importante. Me tocó debutar de muy chico y nunca pude tener esa continuidad que se necesita, siento que no di todo lo que puedo entregar. Estoy para más, con una madurez personal mía y con lo de la lesión me ayudó a crecer muchísimo, valorar otras cosas. Sé que puedo dar mucho a medida que me encuentre el ritmo de juego.



- ¿Cómo tomaron la noticia del regreso en casa…?



- (Risas)… Ellos siempre me dieron rienda libre para que tome la decisión que yo quiera. En los cinco años anteriores me pareció que lo adecuado era irme, las ofertas eran mejores donde me tocó estar, hoy también era una cuestión de ganas mías poder volver, se pudo dar por un montón de factores y estamos todos muy felices de estar de nuevo.



- Arranca el torneo. El objetivo es ambicioso. ¿Las claves para lograr lo propuesto?



- En el fútbol todo pasa mucho por lo anímico, después todo es muy parejo. Hay que acostumbrarse a ganar, esa sensación que se percibe en el vestuario, ‘ese acá no se nos escapa nada’. Creo que hay que generar eso y lo fundamental es empezar ganando.

Me gusta lo que se está generando, esa unión desde adentro, de afuera, lo dirigencial, los hinchas, eso es un factor importante para que después sea más fácil alcanzar el objetivo, en este caso ganar el primer partido y salir adelante.