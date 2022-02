Newell's empezó con el pie derecho

ROSARIO, 11 (NA). - Newell´s venció ayer a Defensa y Justicia por 1 a 0 en el estadio Coloso Marcelo Bielsa, en un partido correspondiente a la primera fecha de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional.

El conjunto rosarino se impuso con gol de Francisco González a los 14 minutos del complemento ante un diezmado "Halcón" que sufrió la expulsión de Nazareno Colombo a los 20 del primer tiempo y que no logró reponerse para ir en busca de la igualdad.

De esta manera, Newell´s se quedó con los primeros tres puntos del torneo e intentará ratificar el buen comienzo el próximo martes, en el inicio de la segunda jornada de la Copa, en su visita a Argentinos Juniors desde las 17.

Defensa y Justicia, por su parte, buscará revertir la imagen como local contra Racing, en el Norberto Tomaghello, el jueves que viene a partir de las 19:15.

La "Lepra", que tuvo las ocasiones más claras del primer tiempo en la cabeza del defensor Cristian Lema, no lograba aprovechar el dominio y el hombre de más que tuvo en gran parte del partido por la expulsión de Colombo.



CON GOL DE LICHA. Sarmiento dio un importante paso en su lucha por mantener la categoría al imponerse a Atlético Tucumán por 1 a 0, al cabo de un discreto encuentro disputado anoche en el estadio "Eva Perón". El debutante Lisandro López, a los 20 minutos del complemento, le dio la victoria final al conjunto de Israel Damonte.



GANÓ CENTRAL CÓRDOBA. Con tantos en el inicio y el cierre del partido, Central Córdoba ganó su primera final en la Copa de la Liga Profesional al superar 3-1 al ascendido Barracas Central como local en Santiago del Estero, por la zona B. Un cabezazo del uruguayo Renzo López, a los cuatro minutos, un contragolpe coronado por el ingresado Pablo Argañaraz, a los 86, y un puntazo de Alejandro Martínez, a los 97, sentenciaron la historia para el "Ferroviario", que aspira a conseguir la permanencia en Primera División. El "Guapo", que tuvo su estreno en el retorno a la Liga Profesional, descontó transitoriamente por Neri Bandiera, uno de sus refuerzos, pero no le alcanzó.



GOL DE UN EX ATLÉTICO. Argentinos Juniors le ganó de forma agónica a Patronato de Paraná por 1 a 0 en el estadio Presbítero Bartolomé Grela, en un partido correspondiente a la primera fecha de la Zona A Copa de la Liga Profesional. En un encuentro discreto que tuvo una leve supremacía del "Bicho", el tanto del triunfo llegó sobre el pitazo final luego de una serie de situaciones que el visitante no había logrado capitalizar en el arco rival, con un gol del ingresado Thiago Nuss a los 46 minutos del segundo tiempo.