Dalmazzo sería el nuevo presidente de la ARB

(Por Darío Gutiérrez). - Antes del cierre de 2021, Luis Silvano nos confirmaba su decisión de no continuar en la presidencia por un nuevo período de la Asociación Rafaelina de Básquetbol. A partir de ese momento, quienes fueron sus principales colaboradores en estos últimos años en la entidad rectora de este deporte a nivel local y regional, comenzaron a reunirse para determinar una nueva estructura dirigencial.

De cara a la Asamblea General Ordinaria que está programada para el 24 de febrero, lo que podríamos denominar la lista "Oficialista" ya está armada y tendrá como presidente a Daniel Dalmazzo, quien fue vicepresidente.

"El grupo de trabajo ya está armado, con los principales cargos determinados. Pero debemos esperar hasta el día de la Asamblea si no se presenta otra lista, ya que si bien hasta el momento no tenemos conocimiento que así sea, podría darse que haya gente con intenciones de acercarse a participar con otro grupo", expresó Dalmazzo a LA OPINION.

Cabe mencionar que el Club de origen en el cual vino trabajando dirigencialmente ha sido Peñarol, donde fue determinante con su gestión para recuperar y afianzar la disciplina en los últimos 12 años, luego de décadas de intermitencias o directamente sin práctica de este deporte tan importante en la entidad de Villa Rosas.

Más allá de la ratificación que por reglamento debe darse en la Asamblea, ya están las probables fechas de comienzo de los torneos de la ARB. Para las Formativas el sábado 12 de marzo, y primera división el viernes 18 del mismo mes.

Dalmazzo, que es padre de Manuel (hoy jugando en Brown de San Vicente) y Valentino (en edad de Formativas en Peñarol), comentó la posibilidad de sumar con alguna categoría masculina a instituciones de la región, entre ellas Argentino de Humberto, Independiente de Ataliva (ya participa hace muchos años en Femenino), Atlético Pilar, mientras que también hubo acercamientos con Deportivo Ramona.