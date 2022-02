Confirman a Rafaela como una de las "Carreras Especiales"

La Asociación Corredores Turismo Carretera confirmó los pormenores del Artículo 61 del Reglamento Deportivo de TC, referido al Torneo de Carreras Especiales. Señalan que "se realizarán hasta cuatro competencias" y comunican los circuitos elegidos para tal motivo, siendo uno de ellos el de Rafaela.En el Autódromo de la Ciudad de Neuquén, sede de la 2ª fecha del año el fin de semana del 6 de marzo, se realizará una competencia que tendrá como característica el cambio de los dos neumáticos del lado derecho de cada auto.En el Autódromo de Toay (La Pampa) se disputará una carrera similar a la anterior, con cambio de las dos ruedas ubicadas del lado derecho del auto. Será esta la 4ª fecha de la etapa regular del año 2022 y 2ª del torneo especial.En el Autódromo Villicum de San Juan se pondrá en juego la carrera con cambio de neumáticos y recarga de combustible, que se cumplirán en diferentes ingresos a los boxes. Si bien no está aclarado en el comunicado, sería la cita del 7 de agosto enmarcada en las celebraciones por los 85 años de la primera carrera de TC.Por último,Esta cita aún no tiene una pieza oficialmente asignada en el rompecabezas de competencias del año, pero pronto se revelará.TODO LISTO PARA VIEDMAEl Turismo Carretera dará inicio este sábado con las pruebas y ensayos su 79ª temporada en el autódromo de Viedma, con la revolucionaria incorporación de la quinta marca, la japonesa Toyota con el Camry, que tendrá como exponente máximo al otrora campeón, Matías Rossi. En el año del 85º aniversario de su fundación, el TC exhibirá una ausencia de peso: la del séptuple campeón Guillermo Ortelli, quien anunció su retiro de las pistas a fines del 2021.La llegada de Toyota 'movió el avispero' de los tradicionalistas defensores de los cuatro íconos históricos; Chevrolet, Ford, Dodge y Torino. La escudería japonesa mostrará como piloto emblema al bonaerense Rossi, campeón en la edición 2014. El oriundo de la localidad de Del Viso estará acompañado por el también bonaerense Andrés Jakos, con el equipo Dole Racing sustentando la estructura, a partir de la ingeniería de Cristian Kissling y los motores de Rody Agut.El actual campeón, el entrerriano Mariano Werner se desvinculó del equipo de Omar 'Gurí' Martínez y se mudó a su nuevo taller en Paraná. El piloto atenderá su automóvil con sus mismos mecánicos de la pasada campaña, con Agut como preparador del motor. Otro golpe de escena lo dio el cuádruple monarca, el arrecifeño Agustín Canapino, ya que no seguirá con el equipo propio y retornará al JP Carrera, el que integró en la primera parte del 2010. Ariel Lucesoli y Alcides Piatti se encargarán del área técnica y Ezequiel Giustozzi será su motorista. Además, el retirado Ortelli se desempeñará como Director Deportivo, con la experiencia de 27 años en el TC.Canapino comenzará el campeonato con el mismo Chevrolet que cerró el 2021 y posteriormente cambiará por un cero kilómetro. El santafesino de Las Parejas, Facundo Ardusso, se sumó a LRD Performance de Diego de Carlo y Brian Kissling será el ingeniero que tendrá en su Chevrolet los impulsores alistados por Alfredo Fernández y el trabajo técnico de Federico Benavidez.Otro ex campeón, el marplatense Christian Ledesma (2007), seguirá en el equipo Las Toscas, al que se incorporó en 2017, aunque ahora cambiará de auto, ya que tripulará la Chevy que el año pasado usó Augusto Carinelli en el TC Pista. Luego podría subirse a la que dejó el rionegrino José "Manu" Urcera. El motor de Ledesma estará nuevamente armado por Daniel Berra, mientras Maximiliano Juárez y Carlos Serpero también seguirán a cargo de la ingeniería.El nieto de Rubén Luis Di Palma, Luis José, se desvinculó del equipo Maquin Parts y se suma al de José Savino. El arrecifeño manejará un Ford totalmente reacondicionado. La atención técnica será del equipo y Daniel Berra funcionará como motorista.El tandilense Leonel Pernía continúa en "Las Toscas Racing", equipo al que había retornado el año pasado. El motor nuevamente será armado por Johnny Laboritto, a la vez que el tándem Juárez-Serpero seguirá a cargo de la ingeniería técnica del Torino.