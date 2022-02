Comenzó la entrega de obleas identificatorias de transportistas de residuos habilitados

Para la correcta gestión de los residuos es importante la contratación de transportistas habilitados, a fin de asegurar la disposición de los residuos en el Complejo Ambiental. Por eso en Rafaela, las normativas de residuos sólidos urbanos (Ordenanzas Nº 4404 y Nº 4928) establecen que los mismos deben trasladarse en vehículos autorizados por la Dirección de Medio Ambiente.Durante la entrega, el secretario Diego Peiretti, quien temporalmente está representando a la Secretaría de Ambiente y Movilidad, manifestó: “Hoy empezamos a colocar obleas a los transportistas habilitados, para que lo que es el traslado de residuos sólidos urbanos. Desde la Dirección de Medio Ambiente, que pertenece a la Secretaría de Ambiente y Movilidad, han comenzado con un trámite gratuito y muy ágil. Con esto nos aseguramos que los residuos que generan las y los rafaelinos, tengan una disposición final segura que es en el Complejo Ambiental, y no en los caminos rurales o lugares inadecuados. Esto tiene claramente un impacto ambiental y mejora la calidad de vida de las y los ciudadanos. Pero por otro lado, se transforma en oportunidades también para las Cooperativas que están trabajando en la Planta de Recupero y para la generación de empleo”.Desde el Instituto para el Desarrollo Sustentable (IDSR), Gisela Daniele recalcó que “la oblea pegada en el parabrisas es una manera de identificar a los transportistas. Primero, para que ante un control tengamos la posibilidad de verificar que el transporte está habilitado para el traslado de vehículos, y segundo, para que los generadores cuando contraten el servicio puedan tener de manera visual esa constancia”.Con esta iniciativa, el municipio continúa trabajando para potenciar el registro de los transportistas, prevenir el transporte informal de residuos y propiciar la progresiva formalización del rubro. También, para evitar la generación de minibasurales en los caminos rurales o la transferencia de residuos a lugares no autorizados, y facilitar a la ciudadanía y las instituciones la selección de prestadores de servicios.Pero fundamentalmente, pretende garantizar la preservación ambiental, la salud y calidad de vida de la población. Asimismo, generar más oportunidades para quienes trabajan en las Cooperativas de Recicladores Urbanos, potenciando la economía circular y el empleo verde.La lista de transportistas habilitados se encuentra disponible en la web del Instituto para el Desarrollo Sustentable (www.rafaela-sustentable.com.ar), o en el siguiente link: t.ly/WYAj.CÓMO SE GESTIONAPara iniciar el trámite y darse de alta como transportistas, es necesario dirigirse a la Dirección de Medio Ambiente, ubicada en calle Bolívar 620, con la documentación requerida para realizar dicho trámite: formulario de inscripción y de declaración de residuos de la empresa, fotocopia del DNI titular o representante a cargo de la empresa y constancia inscripción en AFIP.En caso de que los vehículos que utilice para llevar los residuos al Complejo Ambiental sean propios, se deberá acudir con los mismos a la Dirección de Medio Ambiente para realizarles la debida inspección. Además, a lo anteriormente solicitado, agregar la siguiente documentación: fotocopia de DNI de los choferes, fotocopia Licencia de Conducir choferes, fotocopia de título propiedad de los vehículos transportistas, fotocopia seguro de los vehículos transportistas. Y en el vehículo además deberá poseer: tarjeta verde, verificación técnica vehicular, medidas de seguridad reglamentarias (matafuegos, luces, balizas, y demás).Tanto el instructivo de alta como los formularios, se encuentran disponibles en la web del IDSR: www.rafaelasustentable.com.ar/ en la sección Transparencia.La renovación del trámite del Registro de Generadores Especiales de residuos debe ser anual y la presentación de la documentación para las renovaciones podrá ser online si no hay cambios de ningún tipo (titular o tipo y/o cantidad de vehículos/residuos); caso contrario, deberá realizarse el trámite nuevamente en papel con las modificaciones pertinentes.Tener esta identificación será condición obligatoria para el traslado de residuos. Por eso, se solicita a todas las empresas de servicio y transportistas de residuos a dirigirse a la Dirección de Medio Ambiente para realizar el trámite correspondiente, y solicitar dicha oblea para cada uno de los vehículos y trailers de carga.