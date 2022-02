Funcionarios nacionales y provinciales interesados en la aplicación de programas para favorecer el empleo en Rafaela

Como primera actividad, el mandatario rafaelino y el secretario de Producción, Empleo e Innovación municipal, Diego Peiretti, acompañaron a los funcionarios nacionales y provinciales a la empresa valvulera, y fueron invitados a conocer los procesos productivos de la emblemática industria de nuestra ciudad. Más tarde, las autoridades locales y los visitantes mantuvieron una reunión en el Salón Verde del edificio municipal con integrantes de la gremial empresaria rafaelina y de la región, dirigentes de la Confederación General del Trabajo (CGT) y del sindicato de Luz y Fuerza.En el resúmen de la jornada, Castellano reveló que el eje de las charlas giró en torno a una clave fundamental que tenemos que resolver en Rafaela y en la Argentina, que es atar la demanda de empleo que tienen las empresas con la oferta laboral concreta que hay”.Y en ese sentido remarcó que “esto se resuelve fundamentalmente con educación y capacitación. Nosotros tenemos una muy buena noticia, que ya hemos contado, dónde ha bajado un punto el nivel de desempleo en la ciudad medido entre el 2019 al 2021. Pero lo complejo de toda la masa de personas que no tienen trabajo es que hay un 60 por ciento de menores de 30 años que no terminaron la secundaria y donde en gran parte son mujeres, entonces es ahí donde nosotros tenemos que trabajar como municipio; en coordinación con los programas de empleo locales, provinciales y nacionales, para poder llevar a las empresas esa demanda que tienen de personal”.“Nosotros -continuó el Intendente- trabajamos para que las personas terminen la escuela y que aprendan a confeccionar su currículum, tener la primera entrevista, acostumbrarse a un horario de trabajo y saber algunas reglas de juego básicas para poder trabajar en una empresa. Ese es todo el proceso que necesitamos para poder incluir a una importante cantidad de jóvenes que necesitan emplearse y tener trabajo definitivamente, y ese es nuestro sueño”.CONTENTOS Y SATISFECHOSPor su parte, Di Pietro, comentó que fue “un día intenso de trabajo que tiene que ver con el empleo, la formación profesional y también con el esfuerzo de trabajadores y empresarios. La verdad que vimos a lo largo de las diferentes visitas en la Provincia dos expresiones de potencia industrial fenomenal, que simultáneamente están trabajando con nuestros programas nacionales y provinciales de empleo; de capacitación y de formación profesional y tratando de colaborar, porque necesitan personal especializado y porque utilizan estas formas de capacitarse para poder lograrlo. Además, vimos que hacen uso de las ayudas dinerarias que la Nación y la Provincia facilitan para el ingreso de nuevos trabajadores especialmente jóvenes, tanto hombres como mujeres. Nos vamos muy contentos y satisfechos”.Desde el lado de la Provincia, Pusineri, resaltó que Rafaela “es una tierra productiva y nosotros queremos estar cerca de quienes producen, de quienes trabajan y apostar a este trabajo conjunto. Juan Carlos Basso particularmente es un apasionado de lo que hace y de su empresa, pero también es un apasionado de que la sociedad progrese y ese es uno de los motivos por los que estamos aquí presentes”.El ministro aseguró: “en estos momentos estamos viendo que, de la mano de la recuperación de la actividad económica, en términos generales, se empieza a recuperar el empleo después de la pandemia y de años difíciles para la industria. Todo esto que vamos a encarar juntos con Nación, con Provincia y con Basso en particular, va a empezar a redituar sus frutos y va ser un ejemplo para la comunidad, para la Provincia y para la Argentina”.ARTICULACIÓNA su turno, Juan Carlos Basso, empresario de la ciudad, manifestó que “para nosotros que somos una planta industrial que exporta el 90 por ciento de la producción, en un momento difícil del mundo, articular con la Provincia y con la Nación es hiper importante y es un mimo. Creo que la ciudad lo sabe, siempre fuimos personas muy comprometidas con la articulación público-privada que hasta alguna vez soñamos que sea privada-pública más que a la inversa”.Por último, Peiretti puso de relieve “la importancia de la articulación con respecto a los programas provinciales y nacionales que el municipio viene trabajando. Allí expresó que “hay programas que se estructuran en dos ejes, primero todos los temas de formación para el empleo y la segunda parte es la inserción laboral y allí resulta fundamental implementar todos los programas que tenemos de Provincia y Nación, desde “Mi Primer empleo” del Gobierno provincial hasta “Entrenamientos para el Trabajo” e “Inserción Laboral”. Estos tienen algunos incentivos económicos, y sobre todo que buscan alguna flexibilidad para que esa inserción laboral se pueda dar”.“Lo que estamos viendo es un crecimiento en la demanda por parte de las empresas, con respecto al uso de estos programas, con lo cual lo que hemos hecho fue contar a los funcionarios que hoy nos visitaron, el estado de situación actual de Rafaela respecto al uso de estos programas. El desafío que tenemos para este año es atender a una demanda creciente que viene atada a una recuperación económica que se puede observar no solo en la industria, sino en varios sectores económicos de la ciudad”; cerró el secretario municipal.