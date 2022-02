La producción industrial santafesina de 2021 fue un 5,3 % superior a la de 2018

Los datos surgen del Informe Mensual de enero que elaboró la Federación de Industrias de Santa Fe (FISFE), que en base a comparaciones y estadísticas muestran la evolución positiva que vienen observando la gran mayoría de los indicadores.El trabajo destaca que “en los doce meses de 2021 se verificaron importantes aumentos interanuales de producción. Y en diciembre de 2021 la producción industrial en Santa Fe presentó una suba excepcional de 34,7% interanual asociado al bajo nivel de comparación derivado de un prolongado conflicto sectorial en diciembre de 2020”.A renglón seguido se indica que en Santa Fe “los sectores manufactureros con mejores resultados en 2021 fueron aquellos ligados a la demanda de la actividad de la construcción (minerales no metálicos, industria siderúrgica, productos metálicos de uso estructural), a la producción agrícola (maquinaria agrícola, remolques), a las exportaciones y los precios internacionales (complejo oleaginoso, lácteos, automotriz y productos químicos), al consumo de bienes finales (alimentos, prendas de vestir, calzado, aparatos de uso doméstico, motocicletas), y a las inversiones (maquinaria de uso general y especial).Con relación a los puestos de trabajo generados, FISFE toma como referencia el Aglomerado Gran Rosario, por superar al resto de los aglomerados relevados, y señala que “desde inicios de 2021 y hasta el presente el empleo asalariado privado registrado evoluciona de manera positiva. En diciembre de 2021 alcanzó una importante suba de 4,4% interanual. La industria manufacturera y la construcción son las dos actividades que presentan los mejores resultados. En el último trimestre de 2021 la industria alcanzó el nivel de empleo más elevado de los últimos diez años. Crece desde el último trimestre de 2020 y en el cuarto trimestre de 2021 registró una suba de 6,5% en relación a igual período del año anterior.EXPORTACIONES, ENERGÍA Y BIODIESELEn el período enero-noviembre de 2021 el valor de las exportaciones de manufacturas de origen agropecuario (MOA) e industrial, (MOI) alcanzaron los u$s 12.095 y 2.232 millones de dólares respectivamente, marcando un incrementó 62% y 108% en relación al mismo período del año precedente. Los volúmenes exportados se expandieron 27% en el caso de MOA y un significativo 69% correspondiente a MOI. En conjunto y durante ese período el valor de las exportaciones santafesinas de productos manufacturados creció 5.790 millones de dólares. Se destacaron los rubros productos lácteos (17%), molinería (19%), aceites (95%), harinas (64%), cueros (34%), productos químicos (151%), caucho y sus manufacturas (90%), metales comunes y sus manufacturas (62%), y máquinas y aparatos (51%). Contrariamente, carnes, materias plásticas y papel enfrentaron bajas durante 2021. La importante recuperación de las exportaciones de productos manufacturados durante 2021 permitió acrecentar su peso relativo en el total provincial y reducir su primarización: de cada 100 dólares exportados con origen Santa Fe 86 corresponden a empresas fabriles.Desde noviembre de 2020 y hasta el presente los indicadores energéticos revelan la recuperación de la producción industrial. La demanda de energía eléctrica por parte de un importante grupo de usuarios industriales con actividad en la provincia de Santa Fe presentó en el mes de diciembre de 2021 un incremento de 14,3% interanual, en parte fundamentado por la baja base de comparación. Asimismo, en 2021 la demanda de energía eléctrica creció 19,7% frente al año precedente, superando levemente los registros del año 2019.Alentada por las exportaciones desde inicios de 2021 la producción de biodiesel en Santa Fe se recupera con intensidad alcanzando en once meses una suba de 50,3% frente a igual período del año precedente.CAYÓ LA ACTIVIDAD FRIGORÍFICALuego de dieciséis meses de contracción en diciembre de 2021 la faena bovina en la provincia de Santa Fe registró una mejora de 4,8% interanual. Durante 2021 el procesamiento de algo más de 2,2 millones de cabezas representó una caída en torno a -8% respecto al año precedente. En el orden nacional en 2021 se observó también una disminución de la actividad sectorial de similar magnitud relativa (-7%). En once meses de 2021 el volumen de las exportaciones santafesinas de carne bovina congelada se contrajo 38 mil toneladas equivalente a 89 millones de dólares. Contrariamente, las correspondientes a carne refrigerada crecieron 2,7 mil toneladas y 47 millones de dólares.En nuestra provincia durante 2021 la faena de más de 1,4 millón de cabezas de ganado porcino registró un incremento de 8,6% en relación al año anterior. La actividad sectorial se expandió así por segundo año consecutivo, mostrando en Santa Fe un avance incluso superior al verificado en el plano nacional.ACERO, METALURGIA Y AUTOMÓVILESEn Santa Fe la producción de acero presentó en el último mes de 2021 una suba de 19,0% interanual, acumulando al cierre del año una importante recuperación de 52,3% en relación a 2020, y de 9,5% con respecto al año 2019.Complementariamente, en 2021 la producción de laminados creció 51,9% frente al año anterior. La producción de la industria siderúrgica santafesina crece desde finales de 2020, alcanzando en diciembre de 2021 un registro máximo de actividad.La producción de la industria metalúrgica santafesina registró en diciembre de 2021 una suba de 16,3% interanual, y de 38,5% en la medición acumulada al finalizar el año. Luego de dieciséis meses de mejoras de actividad, en noviembre de 2021 el nivel de producción sectorial se posiciona por encima de los valores alcanzados en los tres últimos años.La producción de automóviles en la provincia de Santa Fe alcanzó en 2021 un incremento de 50,7% en relación al año anterior. Además, en el último trimestre del año la actividad sectorial se ubicó por encima de los registros observados en 2018 y 2019.Al interior de la industria autopartista, el valor de las exportaciones santafesinas de partes de motor (8409), en gran parte compuestas por válvulas de admisión, presentaron en once meses de 2021 una mejora de +41%, mientras que las correspondientes a partes de vehículos automotores (8708) crecieron +31% frente a igual período del año precedente.