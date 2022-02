Fiscal Lema: "los investigados defraudaron al Estado provincial"

Tal como fuera publicado en la víspera desde estas páginas de La Opinión bajo el título "Prisión preventiva para tres policías de Frontera", en la jornada de la víspera el Ministerio Público de la Acusación (MPA) brindó información oficial sobre el tema, tanto de los sucesos en cuanto a legajo penal que sigue de aquí en más la investigación penal preparatoria, como así también declaraciones de la fiscal que investigó los hechos, la Dra. Gabriela Lema. Declaraciones realizadas al MPA provincial son las que ahora reproducimos.



EL HECHO

En cuanto al hecho en sí se confirmó lo ya conocido en cuanto a que tres policías de la provincia de Santa Fe quedaron en prisión preventiva por integrar una asociación ilícita que cometía hechos delictivos en las localidades de Frontera y Josefina.

La fiscal Gabriela Lema encabeza la investigación y fue quien solicitó la medida cautelar de prisión preventiva sin plazos, la cual fue dispuesta por la jueza Cristina Fortunato en una audiencia realizada el martes en los tribunales rafaelinos.

Los imputados son un subcomisario de 43 años, identificado como Gastón Exequiel E. -ex responsable de la Zona de Inspección Nº 5-; y una subinspectora de 32 años, identificada como María Silvina A. -ex jefa de la Comisaría Nº 6 de Frontera-; que son investigados como jefes de la organización.

En tanto, hay un tercer hombre que también fue imputado por integrar la asociación ilícita en carácter de miembro. Se trata del oficial de policía Juan Manuel V., de 27 años -ex numerario de la Brigada Motorizada de Frontera-.



DECLARACIONES

DE LA FISCAL LEMA

La fiscal Gabriela Lema brindó precisiones sobre detalles de la investigación y lo ocurrido, que mencionamos a continuación, de acuerdo a lo dado a conocer desde el MPA.

* 13 Hechos: “A los tres policías -señaló Lema- les atribuimos 13 hechos cometidos en el marco del ejercicio abusivo de sus funciones como integrantes de la policía de la provincia”. En tal sentido, añadió que “los delitos ocurrieron de forma habitual y continua y se dieron en el contexto de una asociación ilícita que también integraban otros miembros de la fuerza policial”.

* Asociación ilícita: respecto al principal tipo penal imputado Lema dijo que, “Los delitos que investigamos fueron cometidos en un periodo comprendido entre el 21 de septiembre de 2020 y el 1 de febrero de este año en las localidades de Frontera y Josefina”, precisó la fiscal y agregó que “si bien se registraron alternancias temporales en las que hubo menor actividad, no se interrumpió la permanencia de la organización como asociación ilícita”.

* Estructura jerárquica: acerca del funcionamiento de la asociación ilícita, Lema explicó que “sus integrantes asumieron roles en el marco de una estructura jerárquica interna en la que había distintos niveles de responsabilidad”. Al respecto, sostuvo que “cada uno realizaba aportes en forma individual o grupal para que la organización pudiera sacar provecho económico con su actividad y mantenerse en el tiempo”.

* Las actividades delictivas: sobre este punto la fiscal relató que “dentro de las actividades delictivas más habituales que cometían, se destaca la suscripción de actas de procedimientos policiales con información adulterada o falaz”. Al respecto, indicó que “los policías brindaban datos falsos sobre distintos hechos delictivos y omitían realizar las comunicaciones oportunas a los fiscales de turno del MPA”.

* Fraude al Estado y "dádivas": la fiscal también refirió que “los investigados defraudaron al Estado provincial mediante la prestación de servicios de custodias policiales en los que no cumplían con las reglamentaciones administrativas y legales establecidas para la contratación del servicio”. En la misma línea, agregó que “recibieron dádivas con la finalidad de obtener beneficios que luego se repartían entre los miembros de la asociación”.

* Delitos atribuidos: sobre este punto, la fiscal Gabriela Lema precisó que “MSA (María Silvina A.) y JMEV (Juan Manuel V.) son investigados como coautores del delito de privación ilegal de la libertad por abuso funcional”. La fiscal explicó que “a ambos también se les atribuyó el delito de falsedad ideológica de instrumento público calificada, a MSA por cuatro hechos y a JMEV por uno”.

Por otra parte, Lema indicó que “la subinspectora MSA también es investigada por los delitos de encubrimiento agravado y de secuestro coactivo agravado”. Sostuvo que “se le endilgó la coautoría del delito de usurpación de funciones y defraudación a la administración pública” y aclaró que “por este último delito, también fue imputado GEE (Gastón Exequiel E.)”.

Además, Lema se refirió a otro de los delitos atribuidos a JMEV y a GEE y precisó que “se los investiga por apremios ilegales y vejaciones y privación ilegítima de la libertad”.

En cuanto a GEE, manifestó que “además se le atribuyeron los delitos de encubrimiento agravado; lesiones graves en accidentes de tránsito; recepción de dádivas; exacciones ilegales e incumplimiento de los deberes de funcionario público; omisión de hacer cesar las detenciones ilegales; amenazas; y falsedad ideológica de instrumento público”, concluyó.