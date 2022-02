Acuerdo con el FMI: Gobierno optimista pero el PRO pide detalles de la letra chica

El Gobierno confía en que cuenta con los votos para aprobar el acuerdo con el FMI en el Congreso, pese a los cuestionamientos del kirchnerismo y la cautela de la oposición que pretende conocer más detalles del entendimiento antes de sentar postura.

Más allá de esa confianza, desplegará una serie de acciones destinada a convencer a la mayoría de sus legisladores, algo que comenzó con la visita del representante argentino ante el FMI Sergio Chodos a legisladores oficialistas. La idea es que estos encuentros se repitan y que los diputados puedan saber de primera mano qué es lo que tienen que salir a defender, en momentos en que muchos no están tan convencidos del proyecto.

En las últimas horas, el secretario de Relaciones Institucionales y Parlamentarias de la jefatura de Gabinete, Fernando "Chino" Navarro, funcionario de estrecha confianza de Alberto Fernández, y el flamante jefe del bloque oficialista de diputados, Germán Martínez, confiaron en que habrá ley.

"Vamos a tener los votos para aprobar el acuerdo con el FMI", sentenció Navarro al ser consultado sobre el tema en una entrevista con Radio Rivadavia. Al aludir a las internas en el Frente de Todos, agregó: "Tenemos que pelear menos entre nosotros y con la oposición y proponer soluciones; el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no es una solución, pero es el comienzo de ese camino".

Por su parte, Martínez, quien será otra pieza clave para el plan del Gobierno, dijo que busca que el acuerdo con el FMI "se apruebe con el mayor respaldo posible" de los distintos bloques. "Voy a hacer lo imposible para argumentar y sacar dudas a cada compañero y compañera, porque estoy convencido de que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional nos genera una ventana de tiempo que necesita el país para consolidar la recuperación económica", señaló.

"Una tarea es ir tomando contacto con los integrantes de bloque para relevar situaciones y miradas alrededor de este tema; pero también hay una agenda de sesiones extraordinarias, con un temario muy interesante", aclaró.

El santafesino agregó: "Hasta ahora el acuerdo con el FMI no está dentro del temario de extraordinarias".



SE SUMAN RECHAZOS

DE LA OPOSICIÓN

En momentos en que todos empiezan a posicionarse y Juntos por el Cambio pareciera optar por dar quórum, el diputado de La Libertad Avanza Javier Milei ya anticipó que no acompañará el acuerdo que el Gobierno tejió con el FMI para renegociar la deuda. "Estoy en contra del proyecto de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que están enviando, pero por motivos distintos a los que plantea el ala dura del oficialismo", resaltó el legislador.



PRO A LA ESPERA

El bloque de diputados nacionales del PRO se reunió ayer a solas para discutir y analizar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que se espera que ingrese en marzo próximo al Congreso, aunque no definió una postura, sino que esperará a conocer los detalles del texto antes de decidir.

Durante las deliberaciones, la bancada presidida por Cristian Ritondo coincidió por unanimidad en que es "imprescindible conocer" los detalles del acuerdo para poder consensuar una postura en el bloque y en Juntos por el Cambio.

En momentos en que hay posturas divididas en Juntos por el Cambio y la UCR presiona para acompañar -al menos- con el quórum, la bancada macrista destacó la importancia de no caer en default y de avanzar hacia un acuerdo razonable que le permita a la Argentina mantener una relación madura con el mundo.

"Nadie puede decir cómo va a votar un texto que no conoce. El acuerdo con el FMI es con 184 países que lo integran, es decir, se trata de un diálogo internacional que no puede estar sometido a caprichos de la política interna ni de cuestiones ideológicas superadas", subrayó Ritondo.

Por su parte, Luciano Laspina advirtió que "todavía no se conoce la letra del acuerdo y lo que se sabe es que no hay cambios de fondo en las principales políticas del kirchnerismo pero al menos le pone un freno al descontrol monetario y fiscal que viene haciendo el gobierno".

A su vez, el ex ministro de Economía Hernán Lacunza manifestó que, del acuerdo, solo se conoce una hoja de ruta.

"Se evitó el default lo que es positivo, pero no alcanza. Por eso el Gobierno debe presentar un plan lógico para que lo acompañemos", consideró el ex funcionario.