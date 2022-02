Liliana invertirá $2.500 millones e incorporará 900 trabajadores

La empresa de electrodomésticos Liliana presentó ayer en su planta de Granadero Baigorria, en el sur de la provincia de Santa Fe, su plan estratégico de inversiones por $2.500 millones, lo que le permitirá ampliar su planta productiva en un 50%, sustituir importaciones y generar nuevos puestos de trabajo. Fue durante un acto en el que participaron el jefe de Gabinete de la Nación, Juan Manzur; el ministro de la Producción, Matías Kulfas; y el gobernador Omar Perotti, quienes fueron recibidos por los socios gerentes Leonardo, Fernando y Cintia Jacobson.

Actualmente, Liliana cuenta con 1.140 puestos de trabajo, récord de nivel de empleo en toda su historia. La empresa recibió el certificado de elegibilidad del Ministerio de Desarrollo Productivo que le permitirá gestionar un crédito a tasa subsidiada por $1.000 millones de la línea para proyectos estratégicos que el ministerio lleva adelante con el Banco de la Nación Argentina.

Con el respaldo de este crédito podrán continuar con el desarrollo local de productos, sustituir importaciones y generar nuevos empleos. En este sentido, el socio gerente de Liliana, Leonardo Jacobson, indicó que “es para nosotros un orgullo y un honor poder estar anunciando, en nuestro 75 aniversario, una inversión histórica que asciende a 2.500 millones de pesos e implica la incorporación de 900 trabajadores y trabajadoras”.

La planta industrial cuenta con más de 25.000 m2, y produce más de 200 modelos de electrodomésticos. Nuclea procesos productivos integrados que incluyen la construcción y mantenimiento de matrices, inyección de plástico, y el mecanizado y armado de productos.

Además de su marca propia fábrica para Black & Decker, Electrolux y Top House. Entre 2016 y 2019 por la apertura indiscriminada de importaciones redujo 40% su cantidad de empleados.

Desde diciembre de 2019 comenzaron a incorporar empleados y en el primer año y medio contrataron a 500 trabajadores. De esas 500 personas, más del 50% son trabajadores y trabajadoras que habían sido despedidos entre 2017 y 2019.

La planta tiene más de 45 unidades celulares dónde se fabrican ventiladores, planchas, hornos, licuadoras, batidoras de distinto tipo. Además, cuenta con equipo in house de diseño industrial, matricería y una moderna línea de inyectoras que funciona 24x7.

Durante el encuentro Manzur dijo: “La única manera de resolver nuestros problemas es a través de la inversión y generando las condiciones para seguir adelante: hay que generar más riqueza en la Argentina, ese es el desafío. Tenemos que ver de qué manera estimulamos la inversión, de qué manera el Estado se transforma en un facilitador para generar las inversiones que promuevan y agreguen valor a la producción”.

“Hay que sumar en la Argentina. Cada uno tiene que poner su granito de arena para seguir adelante. Los empresarios con su vocación emprendedora, los trabajadores llevando adelante su tarea como corresponde y nosotros desde el Estado, facilitando el proceso”, afirmó Manzur, quien celebró la presencia del dirigente metalúrgico Antonio Caló.

Por su parte, Kulfas aseguró: “Aquí en Santa Fe, la industria no sólo creció de manera tan intensa respecto de 2020 y 2019, si no que está también 5% arriba de 2018. En Santa Fe, la industria argentina ya superó con claridad la doble crisis. Nos tiene que llenar de orgullo. Esto es un esfuerzo compartido de los industriales, los trabajadores y los gobiernos nacional y de la provincia”.