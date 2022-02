Violencia contra la prensa

Hace dos semanas en esta columna se hizo referencia al 25 aniversario por el crimen del fotógrafo de la revista Noticias, José Luis Cabezas, por encargo del empresario Alfredo Yabrán. El impacto que generó ese asesinato en la sociedad argentina fue tan grande que movilizó a los reporteros gráficos, al arco institucional y a los ciudadanos a exigir su esclarecimiento y la condena a los responsables, en una década donde la impunidad de quienes ejercían el poder estaba fuertemente instalada. El periodismo se presentó como un límite para la brutalidad del poder y como un resorte esencial para la democracia al denunciar la corrupción y evitar que los delincuentes queden impunes.Ese intento de silenciar al mensajero le costó la vida al fotógrafo pero la reacción posterior de la sociedad civil en su conjunto fue saludable. De todos modos, el clima político y social que se advierte por estos días en la Argentina puede ser como un anticipo de tiempos oscuros. Lo que sucede en Rosario con la violencia narco fuera de control de las policías provinciales y nacionales es preocupante, da miedo. ¿Qué pasa si ese modelo desembarca a un ya violento Conurbano bonaerense? La actuación de sicarios que matan en plena luz del día a "soldados" de bandas narcotraficantes adversarias, secuestros y asesinatos de ciudadanos comunes es un cuadro inquietante que por ahora no tiene solución.Mientras tanto, los funcionarios a cargo de combatir el delito que son del mismo partido político se pelean abiertamente a través de los medios en lugar de trabajar juntos para frenar la delincuencia. Además se ataca a balazos a sedes judiciales y se amenaza a policías. Con el poder acumulado, los narcos no tienen límites en un sistema que le permite a sus líderes encarcelados continuar manejando sus negocios desde la prisión. Y por eso no sorprendería que e periodismo que denuncia el entramado de los narcos puede correr peligro.Y eso nos lleva a lo que está sucediendo en México. Precisamente la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) manifestó recientemente su profunda preocupación ante la grave situación de la libertad de prensa en México. En los últimos años fueron asesinados en ese país decenas de periodistas y comunicadores. Tan sólo en el pasado mes de enero la violencia criminal se ensañó con cuatro.La situación es aún más grave si se tiene en cuenta que más del 90 por ciento de los crímenes perpetrados en los últimos años permanecen impunes debido a la inacción o incapacidad de las distintas fuerzas estatales para hallar y sancionar a los culpables. Esta impunidad es en buena medida corresponsable de que se sigan produciendo asesinatos, sobre todo a partir de la expansión territorial del narcotráfico y otras formas de crimen organizado.En este marco, Adepa se solidarizó con todos los periodistas mexicanos ante esta verdadera tragedia, que además impone, mediante la violencia criminal, limitaciones concretas para el ejercicio del periodismo profesional, el desarrollo de una prensa independiente y la libertad de expresión en general. En ese contexto atroz, es destacable la valentía con la que siguen ejerciendo el periodismo miles de hombres y mujeres, especialmente en los lugares más remotos del país, con un esfuerzo notable para continuar con su tarea informativa.En lo que va de 2022, la Alianza de Medios MX, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) y otras organizaciones expresaron en varias ocasiones su alarma por la reiteración de asesinatos de periodistas y reclamaron a las autoridades que pongan fin a la violencia y a la impunidad. Por eso Adepa se sumó al reclamo para que el Estado mexicano aplique acciones concretas y efectivas para impedir más asesinatos y para enjuiciar a los responsables de cada hecho donde un trabajador de prensa haya sido asesinado.Argentina debe reaccionar en forma urgente para evitar que las bandas narcos sigan creciendo. Antes que sea tarde.