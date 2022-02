Perotti sigue con imagen negativa junto a Kicillof

En enero, el gobernador santafesino Omar Perotti había quedado en la última posición en el ránking de imagen entre los mandatarios provinciales que mes a mes elabora CB Consultora Opinión Pública. En febrero tuvo el consuelo de que el gobernador con peor imagen fue el bonaerense, Axel Kicillof según la nota que publicó diario Clarín sobre el termómetro de lo que piensan los argentinos de sus referentes políticos y autoridades de las provincias en las que residen.

La tabla, que desde mayo del 2020 pública CB Consultora Opinión Pública, se hizo en base a un relevamiento de 600 a 1.020 casos por distrito entre 2 y 3 de febrero, con +/- 3,8% de margen de error.



LOS 8 DE ABAJO

El fondo del ranking repite nombres de mediciones anteriores pero tiene un incómodo debut: por primera vez quedó último el bonaerense Kicillof, con + 43,2% y - 53,6%. En mayo del 2020, cuando arrancó esta encuesta de CB, el ex ministro de Economía estaba 13°.

Otros tres gobernadores, junto con Kicillof, son los únicos que tienen balance de imagen en contra, con más rechazos que apoyos. Allí se suman Ricardo Quintela (PJ, La Rioja, + 45,5% y - 50,8%), Alicia Kirchner (PJ, Santa Cruz, + 44,6% y - 52%) y Omar Perotti (PJ, Santa Fe, + 43,4% y - 52,6%).

En relación al dirigente rafaelino que gobierna Santa Fe desde fines de 2019, al menos muestra una leve mejoría respecto a la medición de enero pasado, cuando había registrado una imagen positiva de 42,1 y una negativa de 55, lo que le garantizó el último puesto de esta tabla.

Más allá de este mínimo repunte, lo cierto es que el fracaso de la política de seguridad, y quizás el escándalo del supuesto espionaje ilegal durante la gestión del ex ministro Marcelo Sain, le cuesta a Perotti una factura millonaria en términos de percepción de su gestión al frente de la Casa Gris. No parece pesar los aciertos de Billetera Santa Fe, el Boleto Gratuito y el promocionado nivel de inversión en obra pública.

El otro cuarteto que queda en esta zona roja, pero con más positiva que negativa, lo integran Gustavo Melella (UCR K, Tierra del Fuego, + 51,2% y - 44,9%), Mariano Arcioni (PJ, Chubut, + 49,3% y - 48%), Arabela Carreras (JSRN, Río Negro, + 49,1% y - 47,3%) y Gustavo Sáenz (PJ, Salta, + 48,4% y - 46,4%). En todos los casos, los porcentajes se completan con "ns/nc".



LOS 8 MEJORES

El artículo de Clarín señala que un punto a favor de los gobernadores es que la imagen en sus provincias suele ser más alta que la que tienen allí políticos de proyección nacional como los Fernández, Mauricio Macri u Horacio Rodríguez Larreta. Esto apareció ya en la primera medición de CB, hace casi dos años. Sin embargo, hubo fuertes movimiento.

En febrero, volvió a quedar al frente uno de los gobernadores quizá menos conocidos del país y uno de los pocos que está fuera de la grieta. El misionero Oscar Herrera Ahuad, del Frente Renovador de la Concordia, una fuerza provincial, llegó a + 71,9% de valoración positiva.

Segundo quedó el radical Gerardo Morales, quien después de haber tocado fondo el año pasado había conseguido hacer punta en enero. El jujeño sumó + 71,5%. Y el club de los + 70 lo completaron dos peronistas moderados: el sanjuanino Sergio Uñac (+ 70,7%) y el cordobés Juan Schiaretti (+ 70,2%).

Debajo aparece un trío de Juntos por el Cambio, que también supo liderar la tabla: el radical correntino Gustavo Valdés (+ 69,1%), el macrista porteño Horacio Rodríguez Larreta (+ 68,8%) y el radical mendocino Rodolfo Suarez (+ 68,3%). Esto confirma una tendencia: en la puja por la polarización, a los opositores les va mejor que a los oficialistas del Frente de Todos.

La parte de arriba del ranking la completa el peronista pampeano Sergio Ziliotto, con + 66,2% de ponderación a su favor.



LOS 8 DEL MEDIO

En el medio de la tabla, previsiblemente, ya empieza a haber preponderancia casi absoluta de mandatarios oficialistas. Todos con muy buenos números, con una positiva arriba de los 54 puntos. El mejor es el puntano Alberto Rodríguez Saá, un peronista de relación oscilante con el kirchnerismo y crítico de Alberto Fernández: tiene + 65,7%.

Luego viene un suplente, el tucumano Osvaldo Jaldo (+ 64,5%), a cargo de la gobernación tras la salida (¿transitoria?) de Juan Manzur a la jefatura de Gabinete nacional.