Hasta siempre, Tuco

Nos conocimos en 1978, cuando por recomendación de un amigo, fui hasta su taller familiar en San Martín de las Escobas para cambiar mi auto. Me ofreció uno bastante mejor y recuerdo que le dije, un poco en broma y un poco en serio, que me gustaba y lo necesitaba, pero no sabía si me alcanzaría el dinero; y con esa capacidad innata que solo tienen los grandes vendedores me respondió “no hay problemas, llevátelo y después vamos viendo cómo me lo pagás”. A la semana regresé junto a un amigo, con quien también pudo concretar una venta. Fue entonces cuando me propuso ser su referente en Rafaela. Comenzó así una relación en donde semana tras semana y fuera de los horarios de mi actividad, nos organizábamos para visitar clientes los sábados por la tarde, domingos e incluso, durante los días de semana, por las noches. Fueron casi cuatro años en los que se fue generando una confianza recíproca y un paulatino y constante crecimiento de la actividad comercial, lo que seguramente terminó de convencer a los hermanos Ives y Ronald Long para gestionar la apertura de otra concesionaria Ford en esta ciudad.

Me propusieron sumarme al desafío. Decidí dejar en manos de mi hijo el emprendimiento comercial que venía desarrollando y aceptar aquella propuesta para desempeñarme como empleado de Long, a cargo de las ventas. Recuerdo con especial cariño aquellos inicios sobre Bv. Roca, con poco personal y muchas ganas de crecer.

Con Tuco (como lo llamábamos sus amigos) fuimos generando una relación de respeto y confianza, en la que siempre compartimos la pasión por el trabajo y los valores de la honestidad, la responsabilidad y la transparencia en cada negocio. Son los principios que hicieron grande y desde siempre distinguieron a la empresa que él condujo, los cuales tratamos de inculcar a cada uno de los que fueron ingresando a la misma.

Long llevaba en su sangre la templanza, visión y empuje que caracterizan a los grandes empresarios. Fue una persona sencilla, de bajo perfil, pero sumamente generosa, que apoyó silenciosamente a muchas instituciones y deportistas de la ciudad y la región.

Vinieron años de gran crecimiento comercial, con incorporación de sucursales y muchos empleados. La empresa adquirió un enorme prestigio y reconocimiento y se ubicó entre las más importantes de Argentina. No obstante, no siempre se pudieron eludir las reiteradas crisis económicas a las que nuestro país nos tiene acostumbrados y hubo también momentos difíciles en los que, más allá del acompañamiento de todo el personal, Tuco siempre se mantuvo firme a la hora de las decisiones, anteponiendo a sus intereses personales, mantener cada puesto de trabajo.

En 2012 se dio el gusto de inaugurar un edificio propio, sumamente moderno y cómodo, posibilitando la cobertura de todos los requerimientos tecnológicos y comerciales necesarios para albergar a una gran firma comercial como Long Automotores.

Fuimos sumando años a la empresa y a nuestras propias vidas, las que no estuvieron exentas de problemas. Quiero resaltar su respetuoso y especial acompañamiento en los momentos más difíciles, los que traté de retribuir de la misma manera. Con Tuco no eran necesarias tantas palabras, muchas veces una simple mirada resultaba suficiente para cerrar un negocio o tomar una decisión. Nunca tuvimos una sola discusión lo que consolidó lazos sólidos fundados en el aprecio mutuo.

Por primera vez en estos 44 años de relación personal y 40 de una vida dedicada a la misma empresa, quiero hacer público mi agradecimiento a Ives Long y a toda su familia. De él aprendí mucho, pero en especial la pasión por el trabajo y que no hay edad para retirarse mientras el cuerpo y la mente acompañen. Con sus 89 años llegaba cada día con las mismas ganas de siempre, sabía a la perfección la situación de cada sector de la empresa y tomaba las decisiones con la misma sabiduría.

Fue muy triste darle el último adiós. No será fácil seguir trabajando sin su presencia. Pero fiel a la promesa que hace mucho nos hicimos, trataré de brindar lo mejor de mí cada día, mientras la empresa me necesite.

Hemos recorrido un largo camino juntos… Gran parte de nuestras vidas, día a día, codo a codo, con todo lo que ello significa… Y hoy me toca despedirme. Desde lo más íntimo de mi corazón, donde abrigo a mis profundas querencias, te digo:



Hasta siempre Tuco, querido amigo.





Eladio José Gagliano (KIKI).