La historia del Tema de Pototo

POR BELÉN CANONICO



BUENOS AIRES, 10 (NA). - Mario "Pototo" D'Alessandro recordó la historia detrás de la canción que le dedicó Luis Alberto Spinetta

Por error, el Flaco creyó que su amigo había fallecido y en su honor escribió "Tema de Pototo", que formó parte del primer disco de Almendra.

"Tema de Pototo" fue la primera canción que grabó Luis Alberto Spinetta junto a Almendra, el grupo que lideró junto a Rodolfo García, Edelmiro Molinari y Emilio del Guercio. La canción que habla de "un amigo que no está" tiene como protagonista a Mario "Pototo" D'Alessandro, quien fue compañero de secundaria del Flaco y por un error en un telegrama, creían que había muerto en su viaje de egresados.

A diez años de la muerte del músico, "Pototo" habló con Carlos Polimeni en La tarde con Carlos Polimeni, su programa en La 990, para recordar su amistad y la anécdota detrás de su canción. "Con Luis fuimos amigos toda la vida y en las cenas que organizaba en su casa siempre estaba Rodolfo García. El año año pasado fui al sur y le sacó una foto al correo de Bariloche en el que le mandé un telegrama a mi noviecita de esa época que tenía que decir: 'Reservar Pototo', pero salió 'Falleció Pototo'. Rodo se emocionó mucho y a los dos días, partió", relató D'Alessandro.

Aquella confusión duró 48 horas, en las que el Flaco estuvo devastado. A tal punto que su mamá, Ana María, nunca lo olvidó. "Cuando murió el Flaco y fui al velorio, su mamá me vio y me dijo: 'Todavía me acuerdo cuando Luis entró a casa llorando diciendo: 'Se murió Pototo'", rememoró su entrañable amigo, que más tarde también fue su odontólogo.

Cuando Mario regresó a Buenos Aires, Luis Alberto fue a buscarlo a la estación de tren y le mostró las canciones que había compuesto cuando lo creía muerto. "Me cantó el 'Tema de Pototo' con una guitarrita nada más y El mundo entre las manos lo cantaron a cuatro voces. Entonces me preguntaron cuál me gustó más y elegí la segunda, porque por la emoción no había podido escuchar la letra. No sabía que se llama el Tema de Pototo la otra y cuando me enteré, fue una alegría", relató.

La historia de la canción que inspiró es un tema recurrente en el consultorio de D'Alessandro, quien también tuvo como pacientes a Fito Páez y Andrés Calamaro. Y aunque no llegó a atender a Charly García, el odontólogo recuerda con mucho cariño el día que conoció al músico, que estaba encantando por el tema que le había dedicado el Flaco. "Si le preguntás qué tema prefiere de Spinetta, es el 'Tema de Pototo'", señaló.

Por último, Mario reveló que fue una de las pocas personas que se enteró de primera mano que Luis Alberto tenía cáncer de pulmón, enfermedad que marcó su muerte el 8 de febrero de 2012. "Tenía confianza de que lo iba a superar", aseguró.

Entrevista a Mario "Pototo" D'Alessandro en La tarde con Carlos PolimeniGentileza La 990.