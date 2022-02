Nutrida agenda y el anuncio de la realización de los carnavales

En el patio del Museo Histórico Municipal, el intendente, Luis Castellano, junto a el secretario de Cultura, Claudio Stepffer; el subsecretario de Deportes y Recreación, Ignacio Podio; y del Instituto para el Desarrollo Sustentable, María Eugenia Eberhardt, llevaron adelante un encuentro con la prensa con el fin de anunciar la realización de los Carnavales Rafaelinos 2022 y exponer lo realizado hasta el momento en Verano Acá, así como también detallar las próximas acciones y actividades del programa.

Al tomar la palabra Castellano expresó: “Cuando empezamos a armar esta agenda, llego a la ciudad la tercer ola de COVID. Esto nos hizo empezar de a poquito y con cautela, sin saber lo que íbamos a poder hacer o no de lo planeado”.

“Estamos en condiciones de confirmar esta agenda de verano potente, con muchas actividades y gran convocatoria. Y sabemos que las familias rafaelinas nos acompañan, es el encuentro de las familias”.

“Si hay algo que nuestra Gestión puso en alto es la revalorización de los espacios públicos, dándoles claridad y llenándolos de actividades. Esto para nosotros es fundamental, porque sabemos lo que la ciudadanía disfruta de estos espacios, encontrarse y compartir momentos”, resaltó el Ejecutivo.

“Es tan amplia esta agenda que me decíamos una presentación como esta porque acompaña y da empleo a los artistas y sobre todo convoca a las familias para que se encuentren”, cerró el Intendente.



Una agenda de oportunidades

Por su parte, Stepffer, repasó algunas de las actividades realizadas contando que “los primeros grandes eventos que decidimos comenzar a hacer fueron musicales: encuentro de música tropical en el predio de Roque Sáenz Peña en el que participaron muchas familias. Hubo un clima muy lindo, en el que se notaba la necesidad de volver a estos formatos de espectáculos que reúnen a mucha gente, y que nos muestran un rostro muy amable de Rafaela”.

“La semana pasada realizamos dos jornadas de rock con la colaboración de CIMURA en el Balneario. Nos dejó mucha satisfacción por la diversidad de públicos y de artistas: pasaron 13 bandas y más de 50 artistas. Algo similar esperamos que suceda este fin de semana, el viernes y el sábado, con el Festival de Folclore que vamos a desarrollar en el predio de la ciclovía de Estanislao del Campo, desde las 21:00, en ambas jornadas. Allí también habrá 6 conjuntos musicales y 12 ballets, entre rafaelinos y de otras localidades. Como plus vamos a contar con la presencia de los bailarines ganadores del PreCosquín 2022 que se hizo en nuestra ciudad”.

“Marco estos datos, estas cantidades, para resaltar lo que significa Verano Acá, que es realmente una agenda de oportunidades: de trabajo para artistas, para emprendedores gastronómicos, para proveedores de servicios vinculados al esparcimiento y la recreación. La Cultura también mueve la economía, la Cultura es trabajo, entre tantas otras cosas”, remarcó el Secretario de Cultura.

“Verano Acá también es una oportunidad para todos los públicos, para toda la comunidad rafaelina. Adoptamos ese nombre hace ya tres años con la intención de remarcar cierta localía: sí, es posible disfrutar del verano acá, en Rafaela. A pesar de que no tenemos playas ni montañas, podemos concretar una agenda de eventos para quienes no se van de vacaciones, y para quienes se fueron y volvieron”, agregó.

“Si hablando de volver, hay otro gran encuentro que tenemos en agenda, y es un regreso muy significativo porque marca el retorno de un clásico muy esperado, y estamos muy felices de poder anunciarlo y organizarlo: Los Carnavales rafaelinos. El año pasado no pudieron hacerse en el formato habitual, que es el desfile en la calle, y tuvimos que reemplazarlo por una presentación en el Anfiteatro. Pero este año volvemos a bulevar Lehmann, como se había concretado la última vez, entre calles Romitelli y Mazza, en el límite entre los barrios Los Arces y San José. La fecha para este regreso es el 27 de febrero”, detalló Stepffer.

Para concluir Stepffer mencionó el regreso de Plaza Feria. La primera edición se llevó adelante la semana pasada y continuará con este nuevo formato que incluye música y gastronomía, a lo cual se le sumará una función presencial de “Mi Primer Tema”, un programa nuevo que comenzó el año pasado que permite a jóvenes artistas producir su primer tema.

Finalmente se hizo saber que, oportunamente, se presentarán los trabajos resultantes del programa “Desde el Sur”, que luego de algunos años de suspensión, volvió renovado. Hablamos de un programa que incluye colaborativamente a la Banda Municipal de Música, la Orquesta Municipal de Tango y los coros municipales, con artistas independientes de Rafaela.



DEPORTES EN VERANO ACÁ

A su turno, Podio enumeró las actividades que se vienen desarrollando y las que se desarrollarán en el marco del programa. “Tenemos varias actividades de verano en funcionamiento como la colonia de vacaciones para chicos y para adolescentes donde se los pasa a buscar por las vecinales. Debemos resaltar que el transporte es gratuito, que se les da un refrigerio y sobre todo se les enseña a nadar, con la importancia que representa que los chicos sepan nadar desde edades tempranas”, contó.

Además “esta Yoga en el agua, que cuenta con más de 200 inscriptos, una actividad abierta a todo público y también está funcionando lo que es Natación para adultos mayores en la pileta municipal. A estas, se les suma, en diferentes espacios verdes de la ciudad, ritmos latinos, zumba, y circuitos funcionales. Hay una decisión de ocupar los espacios públicos con deportes y recreación”.

Asimismo, “contamos con varias escuelas deportivas municipales donde se practica hockey y básquet, las cuales se complementan con la colonia de vacaciones. Buscamos ocupar el tiempo libre de los chicos en este período de vacaciones, donde no van a la escuela, en actividades deportivas y saludables. Por la mañana en la colonia y por la tarde en las escuelitas deportivas, para que, justamente, los chicos no se queden encerrados en sus casas o no estén dando vueltas por la calle”, remarcó el Subsecretario de Deportes y Recreación.

“A las actividades que ya tenemos en marcha, le vamos a sumar “El club a tu barrio”, un programa que tendrá su lanzamiento el sábado 19 de febrero de 17:00 a 19:00 en calles Estanislao del Campo y 4 de enero. Este proyecto lo que busca es incentivar a que los chicos empiecen a practicar algún deporte y que estos deportes los hagan en un club. El programa es una especie de peatonal o feria deportiva donde las familias van a poder acercarse a conocer las actividades de 10 clubes los cuales van a estar participando con sus disciplinas para que los chicos las conozcan y tengan la información de los días y horarios donde se practican para poder sumarse”, sumó Podio.

En tanto, “el 19 de marzo vamos a estar con “Maratón Kid”, orientado a chicos de 5 a 12 años. Para los chiquitos va ser una carrera lineal y para los más grandes va haber un circuito con obstáculos. Finalmente, a las 19:30 en Estanislao del Campo y Candiotti vamos a poner en marcha “Rafaela corre de noche”, una carrera recreativa nocturna en un circuito callejero por la zona sur de la ciudad”; cerró.



ACTIVIDADES SUSTENTABLES

Eberhardt, explicó que teniendo en cuenta la participación ciudadana este jueves habrá un taller de yoga en el Bosquecito Besaccia. “Elegimos ese lugar para realizar varios de los eventos y acciones por ser un lugar muy solicitado por la gente y que además nos permite el contacto directo con la naturaleza”. Luego, el día domingo, en articulación con la Secretaría de Cultura se va a llevar a cabo un evento pensado para toda la familia, pero principalmente orientado a las infancias. Será a las 20:00 en el bosquecito también.

Junto a la Secretaría de Cultura se van a llevar adelante talleres de reciclado, orientado principalmente a las infancias, donde participa además y activamente, el Liceo Municipal. En tanto, con la Subsecretaría de Deportes y Recreación se va a llevar a cabo una bicicleteada nocturna por la ciudad.

“Lo que tuvo muy buena aceptación y mucha gente nos agradeció fue el desarrollo del Taller de alimentación sustentable”, finalizó Eberhardt.



AGENDA

Cabe recordar que el programa Verano Acá 2022 inició en enero y continuará con propuestas artísticas, lúdicas y recreativas para diferentes gustos y edades hasta el mes de marzo inclusive tanto los fines de semana como durante la semana. La programación completa se actualiza semanalmente en www.rafaela.gob.ar y también puede ser consultada en las redes sociales de la Municipalidad de Rafaela y de la Secretaría de Cultura.