Se dificulta el traslado de precios al mostrador

Según el relevamiento de precios minoristas realizado por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), los precios de los distintos cortes de carne vacuna mostraron en enero un aumento promedio del 2,5% contra subas del 4,1% y del 2,9% en otros productos similares, como pollo y pechito de cerdo, respectivamente.

En este punto, “es interesante observar que el aumento promedio que exhibieron los distintos cortes vacunos en el primer mes de año (2,5%), resultan inferiores al 3,8% de inflación esperada por el mercado”, según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el Banco Central.



LOS AUMENTOS DE LA CARNE

En 2021, los precios de la carne vacuna aumentaron un 53,7% que, en términos acumulados, significan unos 2,8 puntos porcentuales por sobre una inflación del 50,9% anual, según cifras oficiales. No obstante, de los doce meses del año, en seis de ellos las variaciones de precio resultaron inferiores al índice general, generando hacia el mes de octubre un retraso acumulado contra inflación, que luego derivó en una suba de precios durante el último bimestre del año de más de 20 puntos porcentuales.

En términos estacionales, “las correcciones en el precio de la carne vacuna suelen darse en dos momentos –afirman en su reporte semanal desde el Mercado Ganadero ROSGAN-. Si medimos los ajustes mensuales como un índice en base al promedio anual (en pesos constantes) de tales variaciones, el patrón de comportamiento se ve reflejado muy claramente. A partir de marzo y hasta mediados de año, el precio de la carne vacuna acumula las mayores subas mensuales mientras que durante el segundo semestre, los ajustes suelen ser menores al promedio, situación que en varios años deriva en retrasos de precios, en términos reales”.

El segundo período de mayor ajuste anual se suele dar hacia fin de año, aunque este comportamiento resulta más errático. “En los últimos años ha registrado subas significativas en diciembre, si bien estas correcciones hacia fin de año no formaban parte de los patrones habituales en años anteriores, han comenzado a instalarse con mayor firmeza en los últimos años, pudiendo incluso llegar a moderar o retrasar las correcciones estacionales de febrero-marzo”, analizaron desde ROSGAN.



MENOS HACIENDA, MÁS TENSIÓN

Este año, por motivos ya mencionados en este Suplemento en ediciones anteriores, hay poca hacienda gorda para abastecer el mercado interno. Los factores a saber: el bajo ingreso a los feedlots, los mayores costos de alimentación, las menores tasas de conversión a causa de las altas temperaturas y la salida de invernadas más livianas por efectos de la seca.

“Los datos de faena correspondientes al primer mes del año muestran una recuperación de la faena total del 3% respecto de lo enviado en enero de 2020. Sin embargo, al abrir por categorías notamos que en haciendas livianas -novillitos, vaquillonas y terneros/as- se registran caídas del orden del 3% interanual, indicador que comienza a marcar las primeras señales de este potencial bache de oferta que venimos anticipando”, puntualizan desde el mercado ganadero.

Sin embargo, los valores pagados por la hacienda liviana (novillito o vaquillona) en el mercado de Liniers, si bien parecen mostrar firmeza ante la falta de oferta, apenas acompañaron el 3,8% de inflación estimada para enero, al pasar de $255 a $260 pesos el kilo a máximos corrientes en torno a los $270. “Sucede que la debilidad de compra que sigue acusando el consumidor, hace que estos ajustes se tornen muy difíciles de trasladar a los mostradores”, sostienen los expertos del mercado.

En 2021, el ingreso medio en Argentina (según datos del INDEC al 2do trimestre de 2021) era de $45.285, equivalentes a 67 kilos de carne vacuna. En igual período de 2020, la misma equivalencia arrojaba 87 kilos de carne. Es decir que el poder de compra del ingreso medio en Argentina se erosionó 20 kilos en el último año y 32 kilos, si se lo compara con el promedio de compra de los últimos 10 años (99 kg), según el relevamiento del IPCVA. Sin embargo, “el consumo per cápita en 2021 apenas se contrajo en 2,5kg respecto de los 50kg per cápita consumos en 2020 y 8,5kg si lo comparamos con el promedio de los últimos 10 años (56,7kg). Esto demuestra que el consumidor argentino ofrece una gran resistencia a la baja en la ingesta de carne vacuna a pesar de la pérdida en el poder de compra que viene experimentando en los últimos años”.