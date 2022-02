La región aún puede recuperarse pero hay daños irreversibles

El Ing. Carlos Callaci, jefe de la AER Castellanos brindó un panorama productivo de la región: “de los cultivos que más predominan en nuestra zona que son los maíces de primera, de segunda y soja de primera siembra el estado es dispar”. Por el lado de los cereales tempranos, “fueron los más castigados con un secado de hojas muy rápido, que provocó un deterioro muy particular del cultivo. Se venía muy bien hasta noviembre con buenas lluvias, se formaron bien las hileras de granos en las mazorcas, pero al momento del llenado de granos durante diciembre y principios de enero no se pudieron llenar, porque se quedaron sin hojas”, reportó Callaci.

Ante la desesperación de los productores en ese momento fenológico del maíz, “muchos decidieron apresurar un picado para confección de reservas aprovechando la humedad que aún quedaba en las cañas, pero sin obtener calidad en el material y rindiendo menos de la mitad de lo que habitualmente rinden”.



LA SOJA, LA MÁS APREMIADA

Según este relevamiento, “para lo que es soja de primera el panorama es similar al del maíz, prácticamente irrecuperable, dependiendo mucho de qué zona y fecha de siembra fue implantada, si el cultivar es de crecimiento indeterminado, pero igualmente la eventual recuperación que pueda haber es muy baja porque toda la floración de estas variedades se hizo durante la ola de calor de enero, provocando el aborto de las flores y sin humedad”.

En soja de segunda, el panorama es distinto, porque se sembraron menos lotes que otros años, “con implantaciones que incluso se realizaron a partir de enero luego de las lluvias”, indica Callaci. “Estos cultivos pueden llegar a recuperarse y rebrotar, si bien la situación impactará en el rendimiento final”.

En cuanto a maíces de segunda siembra o tardíos, se había sembrado bastante poco, según comenta el ingeniero del INTA, a principios de diciembre. “Estos aguantaron bien porque el período climático más agresivo los agarró con la planta chica y luego las lluvias los ayudaron a remontar el ciclo; quizás sean los que se recuperen”. Incluso se están viendo siembras post lluvias de enero que se consideran maíces tardíos o de tercera, que van destinados exclusivamente a picado, teniendo en cuenta que las magras reservas que ofrecieron los maíces de primera, hacen necesario arriesgar una segunda vuelta con este propósito.



LOS QUE MÁS SE LA BANCAN

“El cultivo que mejor soportó las altas temperaturas y el marcado déficit hídrico fue el sorgo –explicó Callaci-. Existe la posibilidad de que macollen algo más y se compense el crecimiento de las plantas, si es que llueve en febrero”. Igualmente, sucede algo similar en la zona con el girasol, que se encuentra al final de su ciclo y es muy aguantador de este tipo de situaciones climáticas. “Quizás su principal afectación sea la calidad de la semilla y el contenido de aceite obtenido”, apuntó el técnico del INTA.

Respecto de las pasturas base alfalfa, “las sembradas en 2021 son las que más sufrieron los embates del clima, con pérdidas de plantas, pero ahora se están notando algunas recuperaciones porque también se trata de un cultivo rústico que rebrota bien; también las alfalfas de dos años o más, que se vieron muy afectadas y bajaron muchísimo la producción por falta de humedad, se recuperaron muy bien por su alta capacidad de captar humedad de las profundidades”.

Todo queda supeditado sin embargo, a lo que pueda suceder en materia de futuras precipitaciones y el retorno o no de una nueva ola de calor. Pero las esperanzas permanecen en la región para que el perjuicio climático no sea tan significativo al final del verano, aclaró el Ing. Carlos Callaci.



PRONÓSTICO PARA EL CENTRO NORTE

Para el intervalo comprendido entre ayer y el próximo 15 de febrero, “los pronósticos prevén desde su inicio, estabilidad climática, soleado, temperaturas diarias en ascenso, con posibilidad de llegar a valores superiores a los 37 º C, situación que desde mediados a fines del viernes 11 cambiaría, con alta nubosidad parcial o total, muy altas probabilidades de precipitaciones de variadas intensidades, pero de bajos montos pluviométricos, en todos los departamentos del área de estudio (Nueve de Julio, Vera, General Obligado, San Cristóbal, San Justo, San Javier, Garay, Castellanos, Las Colonias, La Capital, San Martín y San Jerónimo)”, según indicó el Sistema de Estimaciones Agrícolas de la Bolsa de Comercio de Santa Fe. “Ya para el final del sábado 12, volverán las jornadas soleadas, registros térmicos acordes a la época del año y vientos leves de dirección sur - suroeste, con buen tiempo, características que se mantendrían hasta el final del período, en toda el área del SEA”.