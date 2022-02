El Gobierno aumentó 10% el precio del bioetanol

Por medio de la Resolución 66/2022 publicada este martes en el Boletín Oficial, la Secretaría de Energía de la Nación aumentó 10,2% el precio que las petroleras deben pagar por el bioetanol usado para “cortar” el 12% de cada litro de nafta.

El Gobierno dispuso para este biocombustible, tanto para el elaborado a partir de la caña de azúcar como para el extraído del maíz, un valor por litro de $ 65,42, descongelando la cotización que estaba establecida en $ 59,35 desde septiembre pasado.

La semana pasada, la industria del bioetanol de maíz había advertido que estaba en una “situación límite” debido a que el precio no se actualizaba, mientras los costos seguían subiendo.

Y si bien este aumento significa un alivio, todavía no alcanza para llegar a un punto que les garantice a las empresas no solo cubrir sus costos, sino también un margen de rentabilidad que sea sustentable para el negocio.

En el caso del etanol de maíz, ese valor se ubica en torno a $ 72,50, según fuentes sectoriales.