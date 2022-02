El comienzo de un nuevo año trae expectativas renovadas y nuevas ilusiones. En Atlético de Rafaela sucede eso. Mucho más luego de la última temporada, donde el equipo estuvo lejos de cumplir con los objetivos y se dio una renovación profunda en el plantel.

El arribo de Forestello, para suceder en el puesto a Walter Otta, fue el primer paso que dio la dirigencia de la ‘Crema’, en post de conformar un grupo con sentido de pertenencia, experiencia y actualidad. En eso se enfocaron desde los escritorios de Alberdi para la búsqueda de los refuerzos que fueron llegando. Y aún no se retiró del mercado.



“Cuando las cosas empiezan humildes y desde abajo se llega lejos”, sentenció un ilusionado Ricardo Castro, presidente de la Subcomisión de fútbol. Y recordó: “Así empezamos en el 2001, en el 2010… y nos fue muy bien”. En alusión a los dos ascensos a primera división que registra Atlético en su historia.



“Este año huelo algo, tengo muchos años acá adentro, se han alineado algunas cosas como lo económico, las obras, una comisión nueva que prioriza las obras y la estabilidad económica del club pero también quiere que el fútbol vuelva a ser preponderante”, agregó el directivo.



El conjunto de barrio Alberdi estará debutando el próximo lunes 14 de febrero en Córdoba, visitando a Belgrano (21.30hs), por la primera fecha del torneo Malvinas Argentinas de la Primera Nacional 2022.



“Tenemos muchas ilusiones, un año donde el club se ha jugado. Hemos armado el equipo que pensamos que el técnico quería, junto al regreso de él. Estamos contentos con el plantel que hemos armado”, indicó Castro.



También dejó un mensaje para los jugadores a quienes “les digo que esta camiseta tiene peso en la B Nacional, no somos un equipo de primera, estuvimos en primera 7 años pero no nos creemos que somos de primera, queremos volver a ser un equipo de primera y quedarnos por muchos años más”.



Sin Copa Argentina ni ningún otro certamen a la vista la única competencia que tendrá Atlético en este 2022 es el principal certamen de ascenso del fútbol argentino, donde su objetivo de máxima será luchar por el ascenso.



“Estamos para cosas importantes, prometer un ascenso es muy difícil, es una vara muy alta. Llega solo uno y el segundo de un reducido, vamos a estar ahí, estoy seguro que vamos a ser protagonistas y el Atlético y la Crema rafaelina grande que siempre fuimos”.



Por último, Castro no quiso dejar en el olvido lo ocurrido en el 2021… “No nos gusta vernos como nos vimos el año pasado, la última etapa, somos unos gringos orgullosos, queremos ver la cancha llena, cantando y agradezco a la barra de Los Trapos que siempre están”.