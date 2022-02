Los tocados que preocupan en Atlético

Cada vez falta menos para el inicio de la Primera Nacional y Atlético de Rafaela se encuentra en la recta final de la preparación. Con vistas a lo que será el encuentro del lunes 14 de febrero, a las 21.30, contra Belgrano en Córdoba, Rubén Darío Forestello está ultimando los detalles de lo que será el equipo titular que irá al barrio Alberdi cordobés con el objetivo de empezar con el pie derecho. Sin embargo, aparecen un par de incógnitas ante la situación de dos futbolistas que arrastran diferentes golpes y no vienen entrenando de manera normal.

¿Quiénes? Juan Galetto y Marco Borgnino. Ambos mostraron algunas complicaciones físicas en los últimos días y, por ese motivo, el entrenador prefirió no arriesgarlos en los 40 minutos de fútbol que dispuso en la práctica de ayer, como así tampoco estuvieron en los trabajos en espacios reducidos del martes.

Si bien se presume que jugarán desde el arranque en el Gigante de Alberdi, ninguno sumó minutos, se esperará su evolución en estos días y definir si serán utilizados para el primer encuentro por los puntos de la segunda era Forestello.

Por un lado, Galetto, que llegó de Gimnasia y Tiro de Salta, tenía todos los números para ser el marcador de punta derecho pero la sobrecarga muscular y los buenos rendimientos de Facundo Nadalín, incluso en el último amistoso ante Colón, le hicieron perder algo de terreno. O por lo menos llevarle dudas al DT.

Por el otro, Marco Borgnino es una pieza clave en la ofensiva celeste: viene de una inactividad por lesión –en su paso por Unión de Santa Fe- pero tuvo un buen verano (fue de menos a más) y las molestias físicas que lo aquejan lo obligaron a trabajar diferenciado en estos últimos días. De no llegar su lugar será ocupado por la ‘Garza’ Guillermo Funes.

Ante este panorama, y a esta altura de la semana, aún con un par de entrenamientos por disputar, el once que se perfila para el debut sería con Julio Salvá; Nadalín o Galetto, Fabricio Fontanini, Guido Milán y Jonás Aguirre; Ayrton Portillo, Emiliano Romero, Facundo Soloa y Diego Cardozo; Funes o Borgnino y Claudio Bieler.

El plantel profesional de Atlético de Rafaela volverá a trabajar en la mañana de hoy en el predio Tito Bartomioli, rutina que repetirá mañana y el sábado, mientras que el domingo, previo al viaje, se moverá en el estadio Monumental.