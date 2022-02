Perotti entregó más de $ 54 millones a 17 municipios y comunas para la prevención del delito

El objetivo general del programa es promover la co-producción de seguridad ciudadana con gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil en la implementación de proyectos para la prevención del delito y las violencias en barrios identificados como prioritarios por sus niveles de vulnerabilidad social y delictual de la provincia de Santa Fe.El programa está destinado a municipios y comunas; asociaciones civiles; organizaciones que no tengan personería jurídica; grupos de personas no constituidas formalmente pero que pertenezcan a barrios cuya situación de criminalidad, vulnerabilidad socio-delictual y/o marginalidad amerite; e instituciones dedicadas al acompañamiento o contención de víctimas de delito y violencia.Se aceptarán proyectos vinculados a algunas de las siguientes 5 líneas de acción: convivencia y resolución de conflictos, integración social juvenil, recuperación del espacio público barrial, acceso a derechos de víctimas de delitos y violencias, y videovigilancia. Los proyectos deberán ser implementados en un plazo máximo de 12 meses considerados desde la fecha en que el aporte fue entregado o puestos los fondos a disposición.La firma del convenio con las localidades se realizó ayer en un acto que fue encabezado por el gobernador de la Provincia. En ese marco, señaló que “este año tenemos una particular impronta en lo que hace a la incorporación de mucha más tecnología en el área de seguridad que nos permita cumplir, en el menor tiempo posible, el deseo de toda una comunidad de tener mucha más presencia policial en distintos lugares”.Asimismo, Perotti destacó que “este ha sido el primer año en el que hemos podido romper la curva de que se vayan más uniformados que los que ingresan; es decir, no había una política de incorporación creciente de agentes a nuestra institución policial. Por primera vez ingresan más de los que se van”, señaló el gobernador, y añadió: “el primer año se fueron 1.000 e ingresaron sólo 400. A partir de ahí empieza un proceso en que en los años que nos toca gobernar va a marcar siempre un mayor nivel de ingresos y de formación en cada una de las regiones”.Más adelante, el mandatario manifestó: “a ese primer esquema de alineamiento de coordinar los esfuerzos tecnológicos, se suma un esquema de licitación en los próximos días para radares en las rutas, y los portales o anillos digitales en los ingresos a la provincia”, dijo. “Ese esquema tecnológico es el que después se va a poder ampliar a los que quieran llevarlo a cada una de las ciudades”, añadió Perotti.“Otra de las cosas que no se va a detener es la incorporación de vehículos -continuó el gobernador-, para llevar al menor tiempo posible el nivel de obsolescencia que tenemos en la mayoría de los vehículos. Es, en definitiva, la decisión de poner el mayor nivel de inversión en el tema de la seguridad: tengan el total convencimiento que vamos a poner todo, y significa todos los recursos, la decisión de generar en la provincia una institución policial más capacitada, con más integrantes, mayor equipamiento, con la mejor tecnología, al nivel de lo mejor que exista en el país, para enfrentar al delito de otra manera”, concluyó.“PROYECTO MUY AMBICIOSO”Por su parte, el ministro de Seguridad, Jorge Lagna, dijo que “estamos dando inicio a la primera etapa de un proyecto muy ambicioso que tenemos desde el enfoque de la seguridad que, con el gobernador Omar Perotti, lo tenemos como un lema: hacer seguridad entre el municipio, la comuna, la provincia, la Nación y las entidades intermedias”.“Sabemos el esfuerzo en recursos humanos y económicos que hacen cada uno de los municipios y comunas tratando de mejorar la seguridad, con la compra de insumos, cámaras, unidades de control urbano y sistemas de videovigilancia”, remarcó el ministro y anunció que “el programa se va a fortalecer este año con muchos más aportes y se van a ir agregando otros insumos que hacen a la seguridad de cada localidad, como iluminación, la intervención en espacios verdes o en la entrada de la localidad, entre otros”, agregó el ministro Lagna.RESPALDO Y ACOMPAÑAMIENTODe la actividad, llevada a cabo en la capital provincial, participaron el intendente Luis Castellano, el Senador por el Departamento Castellanos, Alcides Calvo; y el Secretario de Prevención en Seguridad del Municipio local, Maximiliano Postovit.Tras el encuentro, Castellano destacó: “venimos trabajando coordinadamente y sentimos que a partir de que asumió como Gobernador Omar Perotti la ciudad de Rafaela, después de mucho tiempo, comienza a ser respaldada y acompañada en los temas de seguridad”.Y en el mismo sentido dijo: “podríamos nombrar varios temas, entre ellos, poder contar con la Policía de Acción Táctica en Rafaela, la cantidad de móviles que se vienen recibiendo, todo lo que son los aportes que se vienen haciendo en tecnología, este ya es el segundo aporte que recibimos para el esquema de prevención y cámaras de seguridad, la coordinación dentro del Comando Unificado, el trabajo vinculado con las diferentes policías que tiene la provincia y también con las fuerzas nacionales. Creo que hay un esfuerzo grande para que el municipio de Rafaela no se sienta solo trabajando, hoy sentimos ese respaldo y esto es un eslabón más para sentirnos acompañados”.Por su parte, Postovit puso de relieve que “es la segunda vez que el Gobierno Provincial realiza estos aportes, la primera vez fue por un monto cercano a los 3 millones y ahora son cerca de 4. Esto se va a acoplar con lo que venimos trabajando con el programa ‘Ojos en Alerta’. Actualmente contamos con 181 cámaras en 111 puntos, más las cámaras instaladas en los minibuses, más el sistema LPR con anillo digital. De modo que nos vamos muy conformes y ahora vamos a rendir cuentas de este dinero lo antes posible para tener la tecnología al servicio de la ciudadanía”, completó Postovit.DETALLES DE LOS FONDOSLos municipios y comunas que recibirán los fondos son: Nelson, por $3.950.105; Venado Tuerto, $3.920.450; Calchaquí, $3.999.635; Rafaela, $3.990.385; Firmat, $3.999.158; Villa Constitución, $3.989.000; Frontera, $3.884.724; Gálvez, $4.000.000; Pérez, $4.000.000; Casilda, $4.000.000; Tostado, $1.453.500; Videla, $4.000.000; Cafferata, $1.091.495; Piamonte, $1.561.070; Pueblo Esther, $1.079.800,73; San Jorge $4.000.000; y Providencia, $1.575.320.