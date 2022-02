A mitad de marzo se conocerán las ofertas para la terminación completa del nuevo hospital Jaime Ferré

El pasado lunes, La Opinión anticipó, si bien todavía no se tenía confirmación oficial desde el Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat de la Provincia que se había declarado la nulidad del último llamado a concurso de precios y, del mismo modo, anticipó que ese proyecto se había descartado y se estaba trabajando sobre otro que contemplaba la culminación integral -edificio y equipamiento médico- del nuevo efector público de salud de nuestra ciudad.Ambas informaciones fueron ratificadas plenamente ayer a este medio por la Secretaria de Arquitectura y Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe, Leticia Battaglia, quien además brindó precisiones sobre el nuevo proceso licitatorio.Vale recordar que el 1° de noviembre pasado, se abrieron los sobres con las propuestas para la tercera etapa del y llamó la atención la diferencia entre ellas, porque mientras la más elevada se asemejó muchísimo al monto fijado en el presupuesto oficial, cercano a los $ 2.700 millones, las otras dos cotizaron menos de $ 1.000 millones y más también, lo que despertó algunos interrogantes y se puso en duda que el proceso podía llegar a buen puerto.Luego de más tres meses de demora, aquella presunción se hizo realidad y Battaglia explicó que "se había licitado la mitad del hospital, lo que serían los bloques A y B completos sin toda la construcción que daba a la plaza y sin la parte de servicios y la infraestructura que está detrás. Se incorporaba todo lo que es infraestructura de gases medicinales para todo, sistema eléctrico para todo y al llamado se presentaron tres empresas y las tres incumplieron el pliego licitatorio. Cada una presupuestó y determinó lo que quiso, entonces por el artículo 30 de la Ley de Obras Públicas de la Provincia (“La Administración pública podrá rechazar todas las propuestas, sin que ello otorgue derecho alguno a los proponentes”) se declaró nula. Comparamos las tres y no coinciden en nada. nosotros entregamos nuestros presupuestos y ellos tienen que hacer sus propios cómputos pero si pedimos determinadas cosas se tienen que ajustar a esas exigencias”.“La verdad -continuó- es que lamentamos esto, pero por otro lado nos vino bien porque el Gobernador nos pidió que licitemos de nuevo, pero todo el hospital, completo, con los cuatro bloques y todos los niveles, lo que implica casi 28 mil m2. Como se suele decir: no hay mal que por bien no venga y aplica en este caso porque hoy lo pensamos completo, con todas las funciones y esta licitación que se cayó en cierta forma nos hubiera obstaculizado el proyecto integral”.CÓMO QUEDARÁSobre la distribución que tendrán las dependencias del nuevo hospital, las anteriores más los cambios que se agregarán, apuntó que “en forma paralela, en la planta baja, que tiene la particularidad de tener una Guardia de Pediatría única de CoViD porque no hay otra en Santa Fe, y tal vez en el país, va un área de diagnóstico, después en el Pabellón C se dispone de consultorios externos y en el último espacio estará la Guardia Médica General. Arriba de Pediatría irá la parte de Neonatología, después Maternidad, Laboratorio y Oncología y también la Unidad de Terapia Intensiva (UTI). Finalmente, en el último nivel van a funcionar tres bloques totalmente de Internación, que van a llegar a casi 200 camas y sigue la parte de Quirófanos. Volviendo a la planta baja, donde también está la Guardia General que tendrá shock-room y todo lo necesario para atender y estabilizar al paciente, más salas espaciosas de Observaciones tanto para niños como para adultos. Luego está toda la parte de atrás del Hospital, donde se ubica el área de servicios, que es completa. Respecto del frente pensamos que no tiene que ser para solo para movimiento de pacientes sino que lo convertimos para circulación social y pública donde habrá bares, información médica, entre otras propuestas que se integrarán con la plaza púlbica”.Por otro lado, Battaglia destacó que “se incorpora al Hospital la eficiencia constructiva, porque antes no estaba pensada la renovación de aire y es para que esté preparado para CoViD en general, con ambientes saludables con renovación de aire en forma mecánica. Asimismo, sobre la calle posterior a la Plaza se instalarán paneles fotovoltáicos para energía renovable. En suma, lo convertimos en un edificio eficiente y saludable”.SE LICITA A FIN DE MESA la hora de dar precisiones sobre la marcha del nuevo proceso licitatorio, la Secretaria del Ministerio de Infraestructura aseguró que “se está terminando el pliego, y ayer (por el pasado martes), la gente de la Regional de Salud de Rafaela nos entregó unos cambios que quieren introducir, aunque son cuestiones menores. Cuando incorporamos esto, estimo que en una semana podemos tener el pliego listo para que entre en el circuito de aprobación, con la posibilidad de que a fin de febrero ya se publiquen y a mitad de marzo, porque las empresas tienen que estudiarlo y les puede demandar entre 10 y 15 días, podemos estar abriendo los sobres.“En cuanto al plazo de obra, Battaglia indicó que será de “entre los 10 y 12 meses como máximo porque es decisión del gobernador Omar Perotti terminarlo durante 2022”La funcionaria no adelantó el presupuesto oficial debido a que al momento de la charla se estaban cerrando los números finos, “faltaba algo de equipamiento médico, ayer recibimos un mail de Recursos Físicos de la Regional de Rafaela para agregar, pero lo que es fijo lo hacemos nosotros así que puede estar definido rápido porque solo hay que adicionar ésto a la planilla de cómputos que ya esta hecha. Asi que el viernes (por mañana) vamos a tener el pliego terminado”LO QUE ESTÁ LISTO"La etapa terminada es solamente el Bloque A de planta baja, que tiene un pedacito de atrás cerrado, pero esto era lo proyectado en la gestión anterior, pero al modificarse y tener esos vidrios tuvimos que armonizar el edificio en todo el resto y parte llevará esos vidrios y parte no. Se dejaron para que con las lluvias no entre agua y esa superficie ya finalizada no se inunde ni se deteriore. Y aclaró que “en la planta baja, la Guardia de Pediatría, está para que se haga la recepción definitiva de la obra porque se terminó totalmente y días después se lo entregaremos al ministerio de Salud. Después vendrá todo un trabajo de logística e ingeniería del traspaso de un hospital al otro, pero este ya es un tema de Salud. Nosotros como Arquitectura, ya está terminada", afirmó Battaglia.