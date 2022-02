XXV Cruce de los Andes: padre e hijo en una realización memorable

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Años atrás fuimos gratamente sorprendidos por la actividad que decidió encarar Andrés Remondino, reconocido profesional de la ciudad, quien admirando profundamente la personalidad de nuestro héroe máximo, el general José de San Martín, decidió homenajearlo integrando la comitiva que replicaría el cruce de los Andes, hecho que fue replicado en estas páginas. En el pasado mes de enero, Andrés, esta vez acompañado por su hijo Alfredo, decidió reiterar la actividad, información que también fue difundida por este medio. Tras el retorno a la ciudad nos acercaron algunas reflexiones que reproducimos en esta edición.

ALFREDO REMONDINO

El joven que por primera vez hizo el cruce de los Andes no ocultó su satisfacción y manifestó "Muy recomendable, tanto por la aventura como por la experiencia y el valor histórico de ese lugar. Muy exigente pero reconfortante".

ANDRES REMONDINO

Por su parte el padre ha remarcado que "en primer término, fue para mí un privilegio enorme haber compartido estas vivencias con mi hijo de tan solo 14 años.

"Por otra parte, la Asociación Sanmartiniana “Cuna de la Bandera” de Rosario, mediante el XXV Cruce de los Andes por el Paso de los Patos nos permitió profundizar en dos aspectos cruciales: * por un lado el personal, por el cual más allá de la tan conocida faceta militar José de San Martín; nos puso sobre relieve sus otras características personales: el gran organizador casi de la nada de un Ejército a la altura de la potencia rival a enfrentar; el gran conductor de tropas hacia un esfuerzo inhumano transcurrido el cual el riesgo de vida en Chacabuco y Maipú era real y latente; no conforme con liberar Chile, organizar de nuevo –ahora vía naval- una flota de varias decenas de barcos de transporte y de batalla para hacer lo propio en la expedición del Perú; y en el mientras tanto, durante los años de duró la campaña, el priorizar los supremos intereses Patrios, relegando durante tanto tiempo sus ocupaciones familiares y tiempo como padre y esposo.

"Por otra parte, y ya entrando a lo fáctico, en nuestro caso, y dado que nos somos hombres de a caballo, durante todos esos días, se puso a prueba cuerpo, cabeza, corazón, alma y espíritu.

"Así, nos fue posible tener una muy certera aproximación a cómo se desarrolló en el terreno ese suceso histórico intenso, extremo, extenuante, con jornadas montadas de entre 8 y 10 horas durante 7 días; lo que puso a prueba nuestra flexibilidad y capacidad de adaptación respecto de las cambiantes condiciones que la montaña áspera y dura impone.

"Bajo el clima más hostil imaginable, con vientos indomables, sol abrasador, y noches gélidas… Topografía agresiva, rocas inabarcables, valles interminables, quebradas profundas, angostos paramillos, ríos torrentosos, caudalosos arroyos de aguas de manantial, altas cumbres, picos nevados, senderos polvorientos, piedras filosas; y mil imágenes más en nuestras retinas...

Paisajes que quitan el aliento, rodeados de la más pura historia Patria; y al mismo tiempo sometidos a una prueba exigente que impone aunar mente y músculo… y pudiendo afirmar que tuvimos los Andes rendidos bajo nuestras botas, es bueno recordar que Argentina, tiene el orgullo de no ser una Nación de conquistadores, sino de Libertadores".

La experiencia ha quedado registrada en un video en YOU TUBE:

https://youtu.be/gviyUy-UnqI