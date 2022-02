Thelma Fardin anunció que se suspendió el juicio a Darthés

La actriz Thelma Fardin anunció anoche que se suspendió en Brasil el juicio a su colega Juan Darthés, acusado de haberla violado cuando era menor de edad, en Nicaragua, durante una gira del elenco de la tira infantil "Patito Feo".

"Un tribunal de Brasil decidió volver a cero porque no hay jurisdicción", publicó en su cuenta de la red social Instagram Fardin, mientras que manifestó su tristeza por la suspensión del juicio que había comenzado en noviembre en un tribunal de San Pablo y advirtió que se trataba de "un mensaje de impunidad".

"Es injusto que una víctima tenga que saber de tantos tecnicismos. El mensaje hoy es la impunidad porque viajé a Nicaragua, ahí dijeron que había que juzgarlo. Como este tipo se fue prófugo a Brasil, donde dijeron que tenían jurisdicción para juzgarlo", añadió la actriz.

"Después de que la justicia me escuchó a mí, escuchó a un montón de testigos, eso significa un nivel de revictimización violento. ¿Todo lo que hice entonces fue para nada? Para que hoy tres tipos digan ´no, no hay jurisdicción´ cuando un juez ya se había expedido sobre el tema", expresó Fardin en la misma red social.

Por su parte, la titular de la UFEM, Mariela Labozetta, confirmó la suspensión del juicio y se mostró sorprendida por la decisión del tribunal con el proceso ya tan avanzado.

El actor, que tiene nacionalidad brasileña y tras su larga residencia en la Argentina regresó a ese país luego de la denuncia de Fardin, está acusado de abusar de la actriz cuando participaban de una gira por Nicaragua en 2009 para la serie "Patito Feo".

El caso presenta ciertas dificultades, ya que el acusado tiene nacionalidad brasilera, la denunciante es argentina y el hecho ocurrió en el país de Centroamérica. (NA)