AIC: secuestró $ 98 millones y más de mil armas en 2021

En 2021, la Agencia de Investigación Criminal (AIC), dependiente del Ministerio de Seguridad de la provincia, realizó 4.812 allanamientos en el marco de diferentes investigaciones, donde resultaron detenidas 3.838 personas, por diversos delitos, de los cuales 1.333 fueron detenidas por la Agencia de Investigación de Trata de Personas y Violencia de Género, perteneciente a la AIC.

Fruto de los allanamientos realizados por la Agencia de Investigación Criminal, el pasado año, los agentes secuestraron sumas importantes de dinero, en total fueron $98.099.809 millones de pesos y U$S 920.933 dólares, secuestrados en los diferentes procedimientos.

En el marco de los múltiples allanamientos realizados por la AIC, la fuerza de seguridad secuestró más de 20 kilos de cocaína, 313 kilos de marihuana y 943 plantas de marihuana.

Además, los agentes secuestraron 1.070 armas de fuego de diferente calibre y 18.347 municiones de distinto tipo en los procedimientos realizados durante 2021.

El escueto informe que brindó el organismo careció de mayores detalles, ya que no incluyó cuántos procedimientos corresponden a las distintas regiones de la Provincia o ciudades entre otros aspectos. Si bien se buscó dimensionar la labor que lleva adelante la AIC, por la falta de datos el informe no logra su objetivo en una provincia de Santa Fe que exhibe una enorme crisis de seguridad sin que el Poder Ejecutivo logre reducir los niveles de violencia y criminalidad, en especial ligadas a las bandas narco.

En Rafaela se advierte también un aumento del delito a pesar de los esfuerzos del Comando Unificado en trazar estrategias para trabajar en la prevención. Balaceras en determinadas zonas de la ciudad, robos violentos y otros delitos contra la propiedad se han convertido en cosas de todos los días.