Vuelve la presencialidad plena en universidades

El ministro de Educación, Jaime Perczyk, anunció ayer que para el 2022 la presencialidad en las universidades será plena y destacó que "la excepcionalidad terminó". "La universidad es presencialidad plena porque los planes de estudio son de presencialidad", destacó el ministro, después de dos años de cursadas virtuales por la pandemia de coronavirus.En declaraciones radiales, el funcionario nacional señaló que la vacunación fue un factor "muy importante" en el retorno a la presencialidad, y pidió continuar potenciando la inoculación en docentes, no docentes y alumnos.Además, aseguró que el uso de barbijo, el distanciamiento social y la ventilación de los espacios del establecimiento continuarán formando parte de los protocolos a seguir en la prevención del virus.Perczyk afirmó que se debe recuperar la oferta académica que regía en 2020, previo a la pandemia, que contaba con el 93% de las casas de estudio de forma presencial. "Se tiene que cumplir porque esto es la norma, la excepcionalidad terminó", insistió.Las universidades fueron los últimos establecimientos educativos en recuperar la presencialidad plena, y el retorno a las aulas generó debates acerca de la posibilidad de implementar el pase sanitario en los miembros de la comunidad educativa como requisito fundamental.Inicialmente, las casas de estudio superiores de La Plata, Rosario y La Matanza se pronunciaron en favor del pedido con la intención de profundizar la campaña de vacunación.Por otra parte, el resto de universidades dejaron en claro que no aplicarán el pase sanitario como condición para el ingreso.En cambio, la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Córdoba, entre otras casa de altos estudios no expresaron posición al respecto.NO HABRÁ BURBUJASEN LAS ESCUELASTras el anuncio que hizo la Ciudad de Buenos Aires sobre eliminar protocolos en las escuelas porteñas, el ministro de Educación, Jaime Perczyk, aseguró ayer que en el resto del país también dejarán de existir las "burbujas", ya que eso no sucede en otras áreas de la sociedad.El funcionario nacional sostuvo que el protocolo de "Aula Segura" para el inicio del ciclo lectivo tendrá "las mismas normas que hay en el resto de la sociedad", es decir, que "no habrá burbujas" en las escuelas. "La novedad (de Aula Segura) es que tiene las mismas normas que hay en el resto de la sociedad: hay que vacunarse, hay que lavarse permanentemente las manos, ventilar y usar barbijo", subrayó Perczyk.Y, al respecto, agregó: "Nosotros recomendamos, no hay obligación". "El protocolo que presentó ayer la Ciudad es un protocolo que el viernes trabajaron los ministros de Salud. Trabajamos en una propuesta de aula segura que cerraremos hoy en la tarde y que el jueves la aprobaría el Consejo Nacional de Educación y el Consejo Nacional de Salud", indicó Perczyk."Lo fundamental es la vacunación. En eso estamos trabajando las 24 jurisdicciones", resaltó el ministro de Educación, un día después de que generar expresiones a favor y en contra el anuncio que hizo en ese sentido la Ciudad."Casi el 90% de adolescentes ha iniciado su esquema y más del 75% lo ha terminado. Además, más del 55% lo ha completado de 3 a 11. Y de los docentes el 95% tiene el esquema completo y más del 50% tiene la dosis de refuerzo", detalló el funcionario nacional.Según señaló, el objetivo de Aula segura es "proponerle a la sociedad argentina una forma de volver a las escuelas y a las aulas seguras el 21 de febrero en la ciudad y el 2 de marzo en el resto de las jurisdicciones del país"."Este protocolo para la escuela, que en realidad son cuatro recomendaciones, no tiene burbujas porque en la sociedad ya no hay más burbujas. Tiene las mismas normas que hay en el resto de la sociedad: hay que vacunarse, lavarse las manos, hay que ventilar y usar barbijo", agregó. (NA)