Municipios y comunas: el Gobierno asegura que la distribución de fondos es igualitaria

El secretario de Integración y Fortalecimiento Institucional de la provincia, José Luis Freyre, aseguró que no hay “discriminación partidaria” en la distribución de recursos y que, por el contrario, “hay un excelente diálogo con todos los presidentes comunales e intendentes” que se acercan a la mencionada Secretaría.

“Desde que asumió la gestión Omar Perotti, por expresa disposición de un hombre que viene de una intendencia, hemos puesto especial énfasis en fortalecer las administraciones locales con programas, subsidios y obras públicas para mejorar calidad de vida en todas las localidades santafesinas”, remarcó el funcionario.

En ese sentido, Freyre expresó que “si hubiera alguna falta o demora, siempre estamos dispuestos a resolverlo a través del diálogo”, y observó en contraposición que “hay otros referentes políticos que parece que para ellos no finaliza el modo campaña, y mantienen eternamente una pose electoral, sin dudas en beneficio propio y perjudicando a quienes, sin darse cuenta de la realidad, se suman en una confrontación estéril y sin fundamento”, destacó el secretario de Integración.



DEUDAS HEREDADAS

En otro tramo, el funcionario sostuvo que “cuando asumimos, había deudas atrasadas por Obras Menores de cinco o seis años. Con el objetivo de avanzar, lo primero que se hizo fue poner al día esa deuda y también actualizamos los aportes en concepto de coparticipación adeudados desde 2018/19 y pusimos en orden el Promudi y el Fondo de Financiamiento Educativo. Todos recursos que legítimamente le corresponden a los municipios y comunas”.

Freyre resaltó además que “por otra parte creamos nuevos programas a los que pueden acceder todos los municipios, como el Programa Incluir y el Fondo Covid. También, sumamos el Boleto Educativo Gratuito y el Boleto Educativo Rural, fondos que sirvieron para solventar aportes que muchas veces los municipios y comunas cubrían con fondos propios”.

Por último, el funcionario resumió: “Hoy podemos decir con tranquilidad que hay un claro aporte igualitario a todas las ciudades y localidades de la provincia. Mantenemos un contacto fluido y reciben apoyo en proyectos por ellas gestionados”.



EL PJ CARGÓ DURO

CONTRA LA OPOSICIÓN

"Ante las falsas acusaciones por parte de legisladores de la oposición", el Partido Justicialista de la Provincia de Santa Fe también salió a defender al Gobierno provincial y cuestionar al Frente Progresista.

En un comunicado del Consejo Ejecutivo Provincial Distrito Santa Fe, que preside el diputado Ricardo Olivera, señaló que "ha sido de público conocimiento que, durante los 12 años de la gestión del Frente Progresista, Cívico y Social, en alianza del Partido Socialista con la UCR y el PDP, entre otros, intendentes y presidentes comunales pertenecientes al justicialismo sufrieron una intolerable discriminación partidaria y fueron sometidos a un asfixio financiero perjudicando en última instancia a los vecinos y vecinas de las diferentes localidades de la bota, todo ello con fines electoralistas". "Los mismos que le sancionaron un presupuesto impropio a la gestión entrante a fines de 2019, y que actualmente se niegan a aprobar la ley de leyes para el ejercicio 2022, intentan invertir la carga de la prueba y acusan al gobierno justicialista del compañero Omar Perotti de aquellas prácticas que ellos mismos implementaron durante sus gestiones de gobierno" agrega.

En este marco, el PJ sostiene que "esta hipocresía no hace más que faltar a la verdad y demostrar la verdadera cara de quienes la promueven, no tener escrúpulos y mentir descaradamente a la sociedad santafesina nunca será un camino válido para fortalecer nuestra democracia provincial". En tal sentido, indica que "ha sido la gestión del gobernador Perotti la que ha devuelto la equidad y transparencia al reparto de fondos provinciales en las 365 localidades de esta provincia".

"Ejemplos de lo que decimos es el Plan Incluir que está destinado a todos los gobiernos locales de la provincia, a los 19 departamentos, y no como en la gestión socialista donde el ‘Plan Abre’ solo se destinaba a los dos grandes aglomerados de la provincia (Santa Fe y Rosario). Más aún, sólo en el año 2021 se financiaron más de 400 proyectos alcanzando a más de 70 localidades de diferentes signos políticos", remarca. "Asimismo se modificó el pago del Fondo de Financiamiento Educativo el cual durante la gestión socialista se pagaba con más un año de atraso. Desde el 2021, este mismo fondo se viene liquidando en el año correspondiente. Bajo este concepto se transfirieron más de 2.700 millones de pesos", expresa el documento que calienta la relación política entre oficialismo y oposición justo en la semana que Diputados vuelve a la actividad para evaluar en comisión el Presupuesto 2022, con media sanción del Senado.

Según el PJ, "la gestión provincial del peronismo ha llevado adelante políticas públicas que descentraliza y transfiere recursos directamente a los y las ciudadanas de todo el territorio provincial, desde el congelamiento tarifario de luz y gas en plena pandemia del año 2020, hasta el Boleto Educativo Gratuito que se ha pensado sólo para las grandes ciudades sino que también incluye el ámbito rural, representando una inversión de más de 1.300 millones de pesos con impacto altamente positivo en cada una de las localidades".

En la misma línea, subraya que "se instrumentó el programa 'Billetera Santa Fe' que tiene un impacto directo en las diferentes localidades por medio de más de 29.000 comercios adheridos y más de 1.300.000 usuarios repartidos en toda la provincia, con la consigna de consolidar reactivación económica de nuestra provincia". "Estos son apenas ejemplos, donde se demuestra la decisión política de descentralizar los recursos del Estado Provincial, de atender a todas las localidades con el mismo nivel de importancia, y de agilizar la recepción de fondos lo más rápido posible", reitera.

Finalmente, el PJ advierte que "quienes no agilizan y ralentizan los propios procesos administrativos del Estado son las posiciones que se observan en las cámaras legislativas, donde la clara postura de dejar sin presupuesto al gobierno para este año 2022 y de retardar el tratamiento de inversiones estratégicas , como el Proyecto de Conectividad financiado por la CAF, es el claro ejemplo de la decisión política adoptada por la oposición de obstruir la gestión provincial del peronismo". Y remarca que "esta actitud mezquina y oportunista no daña exclusivamente a un partido político, sino que las consecuencias de este irresponsable accionar afectan la calidad de vida de todos los santafesinos y santafesinas".

De todos modos, deja una invitación abierta para reconducir las negociaciones al hacer "un llamado a la reflexión de todos los sectores políticos, al cumplimiento del deber republicano, a la discusión franca y certera, y a aunar esfuerzos para poner de pie a nuestra provincia".