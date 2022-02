Debate sobre los subsidios

El entendimiento logrado por el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional implica ajustar el gasto público en determinadas áreas, como es el caso de los millonarios subsidios a la energía que se otorgan a ricos y pobres prácticamente por igual sin segmentación alguna hasta el momento. Y dado el direccionamiento de recursos para la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, el sistema de subsidios también genera una inequidad con el interior del país que hasta ahora nadie quiso corregir.El tema fue abordado por el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), que explica que los subsidios que financia el Estado nacional responden a dos tipologías. Los subsidios sociales con los que se busca paliar la pobreza y entre los que se destacan la Asignación Universal por Hijo (AUH) que paga la ANSES y los planes asistenciales del Ministerio de Desarrollo Social donde figuran la Tarjeta Alimentaria y el plan “Potenciar Trabajo”, entre otros. Y los subsidios económicos que tienen por principal finalidad reducir el costo de los servicios públicos de electricidad, gas, transporte público y sostener empresas públicas y algunas privadas.Mientras los subsidios sociales no entran en la agenda de las negociaciones con el FMI, los subsidios económicos están en el centro de la discusión. El 70% de los subsidios económicos corresponden a las tarifas de electricidad y gas y otro 20% a subsidiar el transporte público. Por esto, la baja de los subsidios económicos implica la suba en las tarifas de electricidad, gas y transporte público.Cabe preguntarse cuán pertinente es la insistencia del FMI sobre los subsidios económicos. Para ello sirve analizar los datos del Ministerio de Economía sobre la ejecución del presupuesto, que revelan que en el 2015 el déficit fiscal era de 3,8% del PBI y los subsidios económicos del 4,2% del PBI; que en el 2019 el déficit bajó a 0,4% del PBI y los subsidios económicos al 1,6% del PBI; y que en el 2021 el déficit fiscal vuelve a subir a 3,0% del PBI mientras que los subsidios económicos lo hicieron al 3,4% del PBI.De acuerdo al estudio, estos datos muestran que hay una alta correlación entre el déficit fiscal y los subsidios económicos. Si bien el desequilibrio fiscal se explica por una multiplicidad de factores vinculados al desorden del Estado, los subsidios económicos son los que más rápido impactan. Dado que la senda de reducción del déficit acordada con el FMI es bastante corta, esto es terminar con la emisión monetaria en el 2024 y eliminar el déficit primario en el 2025, parece imposible lograrla sin la reducción de los subsidios económicos.En el caso de la electricidad, la generación y el transporte son competencias de la Nación, mientras que la distribución al usuario final es competencia de las provincias. Bajo la misma lógica el transporte urbano es competencia provincial y municipal. Sin embargo, en el caso particular del AMBA, la distribución de la electricidad y el transporte urbano todavía siguen a cargo del Estado nacional. Esto es porque no se trasladaron estas funciones a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) cuando se creó en 1996. Por esta razón, el Estado nacional termina financiando, con fondos federales, subsidios a los servicios públicos que deberían estar a cargo de CABA y la provincia de Buenos Aires en el Conurbano. Un avance ordenador es trasladar estas competencias a estas dos jurisdicciones y ellas decidir si mantienen los subsidios y, de hacerlo, financiarlos con sus propios recursos, resalta Idesa.Para el caso del transporte urbano se puede subsidiar de manera universal para desincentivar el uso del auto que es ecológicamente más dañino, pero debe hacerse por boleto vendido y no de manera discrecional a las empresas, como es actualmente.El punto de partida de este ordenamiento es que la Nación deje de administrar y subsidiar los servicios del AMBA eliminando los irritantes privilegios respecto al resto del país.