Luz y Fuerza: “Tenemos entre 20 y 25% menos de personal que hace 25 años”

El Sindicato de Luz y Fuerza de Rafaela está trabajando en diferentes frentes y gestionando la incorporación de personal para brindar un mejor servicio al cliente. El secretario General del gremio, Sebastián Beccaría, comentó que “estamos charlando algunas cuestiones gremiales con la empresa, que van más allá de lo paritario o de lo salarial, y que tiene que ver con la falta de recurso humano que nos afecta y que necesitamos cubrir. Estamos haciendo mucho hincapié en esto desde hace un par de años. Actualmente, tenemos entre un 20 y un 25 % menos de personal que hace 25 años, con la diferencia que hoy estamos distribuyendo el doble de la energía que hace 25 años, entonces obviamente que siempre va a haber una falencia de personal ante este desequilibrio. Esperamos poder aceitar estas gestiones con la empresa y poder llegar a buen puerto, porque en definitiva esto redunda inmediatamente en una mejor prestación del servicio”, afirmó”.

“A nivel sindicato estamos con muchas acciones previstas y comenzando a transitar el camino hacia los 75 años de la institución, con lo cual en noviembre no solo haremos la fiesta sino que además vamos a continuar con nuestro masterplan de obras que nos hemos propuesto para este 2022”, resaltó.



UN DICIEMBRE Y

ENERO COMPLICADOS

Beccaría hizo referencia a la altísima exigencia del servicio eléctrico ante las altas temperaturas y manifestó: “La verdad y como suele suceder en verano, aunque en este en particular se sintió más con esta ola de calor que ha pegado fuerte en muchas regiones del país, ha habido un arduo trabajo por parte del personal de la EPE, con inconvenientes que incluso excedían a la empresa y a la gente que trabaja ahí, con problemas a nivel de generación y transmisión de energía que no son responsabilidad de la EPE”.

El representante sindical, subrayó “el enorme esfuerzo y voluntad de trabajo que han demostrado siempre e incluso en alguna catástrofe climática que hemos tenido, los agentes de la empresa. Creo que hay que entender siempre y ponerse en el lugar del cliente, donde a todos nos molesta cuando se corta el servicio eléctrico, pero la verdad es que muchas veces son casos puntuales y no se extiende el problema más que algunas horas. Es importante poder recalcar esto, porque uno viaja y tiene información, y en empresas grandes que siguen siendo subsidiadas y que son privadas como en el caso de EDENOR y EDESUR, tienen muchísimos más inconvenientes, tienen días de cortes, tienen generadores instalados en la calle porque no se puede cumplir con el servicio, terciarizando cuestiones básicas del servicio (atención de los guarda reclamos, de alguna cuadrilla que solucione los problemas) y la realidad es que esto acá no sucede”, destacó el secretario.

“Nosotros estamos convencidos de que un servicio esencial lo tiene que prestar el Estado, porque es el único que va a estar siempre y te lo puede garantizar. Fue un arduo trabajo el realizado en diciembre y enero, sumado al inconveniente que se presentó por el personal aislado por COVID o por contacto estrecho, siendo una preocupación para todos. Hoy por hoy ya tenemos el esquema completo de vacunación en los agentes de la EPE y pudimos agilizar durante estas últimas semanas lo vinculado a la colocación de terceras dosis, para que nos consideren como veníamos diciendo desde el inicio de la pandemia personal esencial Pudimos conseguir que se active y se pueda adelantar esa tercer dosis y poder entonces cumplir con el requerimiento y demanda del servicio en estos momentos”, expresó el dirigente sindical.



SOBRE LA PARITARIA

El secretario de Luz y Fuerza, habló de la paritaria del sector y dijo que “empezamos a tener algunas reuniones entre los gremios, todavía no tuvimos una reunión formal. Nosotros generalmente somos convocados después de mediados de febrero, pero sí nuestros equipos gremiales de los siete sindicatos de la provincia están trabajando, obviamente con el objetivo y al igual que lo logramos en 2021, para que esta paritaria también supere -aunque sea en alguno puntos- a la inflación. Vamos a trabajar en ese sentido y con el firme objetivo de que el poder adquisitivo de los trabajadores no pierda frente a la inflación”.