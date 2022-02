Cartelera de Jubilados

HABERES FEBRERO

A PASIVOS DE ANSeS

Desde el lunes 7 de febrero comenzarán los pagos de haberes a titulares de jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), correspondientes a este mes.

Si bien los jubilados no tienen que solicitar turno previo para cobrar este beneficio, deben acercarse a la sucursal bancaria únicamente en la fecha asignada para ser atendidos por ventanilla. Cabe recordar que los haberes permanecerán depositados en sus cuentas.

El pago de jubilaciones y pensiones correspondientes al mes de febrero es según el siguiente cronograma.

* Para haberes que NO SUPEREN la suma mensual de $ 32.664 es el siguiente: documentos terminados en 0 cobran a partir del 7 de febrero; en 1 del 8; en 2 del 9; en 3 del 10; en 4 del 11; en 5 del 14; en 6 del 15; en 7 del 16; en 8 del 17 y en 9 del 18 de febrero.

* Para haberes que SI SUPEREN la suma mensual de $ 32.664 es el siguiente: documentos terminados en 0 y 1 cobran a partir del 21 de febrero; en 2 y 3, del 22; en 4 y 5, del 23; en 6 y 7, del 24; y en 8 y 9 del 25 de febrero.



CLUB DE ABUELOS UNIDOS

* El Club de Abuelos Unidos anuncia para el próximo sábado, 12 de febrero, la realización de una nueva cena y baile. El encuentro contará con la animación de Agrupación Gerardo. Para poder participar se deberá presentar el certificado de vacunación. Quienes asistan deberán portar vajilla completa. Las correspondientes tarjetas podrán reservarse a los teléfonos 422681, 423992 y 434008.



CRÉDITOS ANSeS

Los jubilados y pensionados también podrán acceder a un beneficio durante enero. Se trata de los créditos Anses a través de los cuales se entregan montos que varían desde los $5.000 hasta los $200.000, a elección del titular de la prestación. El plazo de devolución en todos los casos es de 24, 36 o 48 cuotas. Según detalló el organismo previsional, la cuota no puede exceder el 20% del ingreso mensual.

Los dos requisitos que se deben cumplir para acceder a los créditos:

*Tener menos de 90 años al terminar el crédito.

* Residir en el país.

Además, los titulares deben presentar dos documentos para realizar el trámite de solicitud de crédito:

*DNI

*CBU de cuenta bancaria a nombre del titular

¿Cómo pedir un préstamo ANSES para jubilados?

- Ingresar a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad social.

- Reunir la documentación (DNI y CBU de cuenta bancaria). Además, se debe revisar que los datos personales y de contacto estén actualizados.

- Iniciar la solicitud en la plataforma en la sección de Créditos Anses > Solicitar crédito > Jubilaciones y Pensiones.

- Completar y verificar los datos.

- Descargar el comprobante y guardarlo.

¿Cuánto debo del préstamo de ANSeS?

Para consultar cuántas cuotas te quedan del préstamo Anses, seguí los pasos:

- Entrar a anses.gob.ar

- Seleccionar "Mis datos" y confirmar los datos con CUIL y Clave de Seguridad Social

- Hacer click en "Créditos Anses"

- Elegir la opción "monto de mi cuota". El sistema arrojará la cantidad de cuotas descontadas a la fecha, las que aún restan pagar y el total del monto solicitado.