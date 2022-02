Máxima Zorreguieta tendrá una serie sobre su vida

Luego del éxito que cosechó en Netflix la serie The Croen, que muestra la vida de la realeza británica desde que Isabel II llegó al trono, la plataforma holandesa Videoland decidió llevar a cabo un proyecto audiovisual sobre Máxima Zorreguieta. "Estamos trabajando en una serie y la historia se basa en la vida de nuestra reina Máxima", anunciaron desde la empresa.

Según trascendió el guión se basará en Máxima Zorreguieta: Patria, una biografía escrita por Marcia Luyten, que se centra en los años en los que la reina consorte de Holanda vivía en la Argentina y en Nueva York, donde desarrolló su carrera profesional como economista, antes de conocer al entonces príncipe Guillermo.

"Veremos lo que sucedió detrás de las puertas del palacio en el periodo previo a la boda más comentada de todos los tiempos. La serie está ambientada en tres continentes y es una de las series dramáticas más caras jamás realizadas en el Países Bajos. No veo la hora de darle vida al libro", adelantó el periodista Peter van der Vorst. Y agregó: "La producción estará ambientada en tres continentes y será uno de los dramas más caros jamás realizado en los Países Bajos. No podemos esperar a darle vida al libro".

Se desconoce si la Corona tendrá injerencia en la producción de la serie que tiene previsto su estreno para el año próximo. Además, no se descarta que tenga más de una temporada, ya que Luyten trabaja en una segundo parte de la biografía en la que abordará los inicios de su relación con el entonces príncipe Guillermo, su casamiento y el nacimiento de sus tres hijas: Catalina Amalia de Orange, Alejandra de Orange-Nassau, Ariadna de Orange-Nassau.NA