Prisión preventiva para tres policías de Frontera

A partir de las 11.30 de la mañana de ayer, en la sala 3 de la Oficina de Gestión Judicial que funciona en los Tribunales de Rafaela, se llevó a cabo una audiencia de medidas cautelares contra tres policías de Frontera -que ya habían sido imputados en la jornada del domingo último a la tarde-, acusados de trece ilícitos cometidos durante su gestión en la zona oeste del Departamento Castellanos.

Al finalizar la audiencia que se prolongó durante más de 6 horas -a las 17.45 aún no había finalizado- la jueza de la investigación penal preparatoria (IPP) Dra. Cristina Fortunato dictó prisión preventiva sin plazos para los tres imputados principales en esta causa, todos con distintos grados de jerarquía en la zona en la que tiene jurisdicción la Comisaría 6a. de Frontera, y que ya con anterioridad habían sido detenidos y separados de sus cargos luego de un allanamiento a la Comisaría 6a. el viernes 28 de enero, como este Diario informó oportunamente.

Como se dijo, la audiencia estuvo presidida por la jueza Dra. Cristina Fortunato, y en representación de la Fiscalía Regional N° 5 del Ministerio Público de la Acusación (MPA) actuó la fiscal Gabriela Lema, flamante titular de la Sección de Violencia y Corrupción Institucional de la Fiscalía Regional local.



IMPUTACIONES

Si bien los uniformados detenidos están acusados de la comisión de trece delitos, la principal acusación contra los tres principales imputados y detenidos es que durante el ejercicio de sus funciones, Gastón Exequiel E. -ex responsable de la Zona de Inspección Nº 5-; María Silvina A. -ex jefa de la Comisaría Nº 6 de Frontera-; y Juan Manuel V. -ex numerario de la Brigada Motorizada de Frontera-; habían pergeñado y conformado una suerte de asociación ilícita para cometer distintos tipos de delitos, valiéndose de sus cargos, funciones y jerarquía.

Entre las principales tipificaciones penales que pesan sobre ellos se cuentan: asociación ilícita; apremios ilegales; privación ilegítima de la libertad; falsedad ideológica; incumplimiento de los deberes de funcionario público; exacciones ilegales; encubrimiento agravado, y secuestro coactivo agravado.



FUNCIONAMIENTO

La estructura delictiva la conformaban los ex funcionarios policiales Gastón Exequiel E. y María Silvina A., quienes a través de sus cargos organizaron y direccionaron los "recursos públicos" bajo su administración para montar la empresa delictiva, aprovechándose de las facultades y poderes que ostentaban.

Se prestaron a participar de esta estructura, el tercer imputado y detenido Juan Manuel V. -en su función de policía numerario de la Brigada Motorizada de Frontera- y otros diez oficiales y suboficiales -Daniel Alberto M.; Carlos Yamil N.; Diego Leandro R; Brian Emanuel F.; Fabián Luis V.; Mauricio C.; Maximiliano H.; Ariel Gaspar F.; Leonardo B.F. (apellido compuesto) y Matías Mario D., que prestaban servicio en la Comisaría Nº 6 de Frontera; la Subcomisaría Nº 8 de Josefina; y el Destacamento Nº 6 de Barrio Acapulco de Josefina, que también intervinieron en el accionar juzgado.