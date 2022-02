Acampe en Tribunales por una justicia sin ideologías

Bajo la consigna "Acampemos por las víctimas de falsas denuncias de género", en la jornada de ayer a partir de las 7.00 de la mañana, un grupo de manifestantes liderados por la agrupación "Verdad y Justicia Rafaela" montó una carpa en la vereda de los Tribunales de esta ciudad de Rafaela, en la esquina que conforman calles Alvear y Sarmiento.

"Nací para ser libre, no para ser escrachado, encarcelado ni condenado por una falsa denuncia de una mujer" rezaba uno de los lemas escritos en la invitación digital enviada que circuló por mensajería y redes sociales. Otro expresaba: "La injusticia es humana, pero más humana es la lucha contra la injusticia".

El acampe duró hasta las 20.00, y contó con el apoyo de otras organizaciones provinciales como: "Ni uno menos", "S.O.S Hombres", "Justicia por Miguel", "Docentes y profesores autoconvocados de Santa Fe", "Ley Alejo", "Rosario Feliz" y "Padres y Abuelos Separados del Vínculo de sus Hijos y Nietos (PAyAB)".

Todas estas organizaciones tienen como objetivo hacer visibles falsas denuncias realizadas por mujeres, quienes con un simple relato pueden hacer detener a hombres, con la destrucción familiar que ello implica; y asimismo poner de manifiesto el sufrimiento de las familias y muy especialmente de los niños ante estas situaciones cada vez más reiteradas.



ACAMPE

Quienes acamparon estuvieron en una carpa "gazebo" armada en la vereda frente a Tribunales, sobre calle Alvear, con numerosos carteles que decían entre otros: "La libertad es un don de Dios. Nací para ser libre, no para ser escrachado, ni encarcelado, ni condenado por la falsa denuncia de una mujer…".

Otro de los postulados resaltaba: "¿Sabías que dos de cada tres denuncias de abuso sexual o de violencia de género son falsas?... -según un estudio realizado por el Conicet (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) en el año 2000-".

"¿Sabías -continuaba otro- que un gran porcentaje de las cárceles santafesinas como así también la Alcaidía de nuestra ciudad están pobladas por presos en prisión preventiva o condenados por violencia de género o abuso sexual?".

"¿Sabías que se les efectúa Cámara Gesell a chicas mayores de edad que se expresan libremente en las redes y que podrían declarar en un juicio como corresponde?".

Otras de las distintas facetas del mismo problema también fueron puestas en evidencia durante este acampe que buscaba crear conciencia.

"¿Sabías -continuaron- que ni bien una mujer realiza una denuncia pasa a ser inmediatamente víctima y el hombre pierde su libertad como así también su derecho a Defensa?".

Siempre según los manifestantes expresaron: "¿Sabías que los jueces en las audiencias responden que le tienen que creer a la víctima porque es mujer, siendo más importante la palabra de la denunciante que todas la pruebas presentadas por la Defensa?". "¿Sabías que hombres terminan siendo condenados solo por un relato, con condenas de hasta veinte años? (sic)".

Finalmente, concluyeron en que "la violencia no tiene género… la mujer también miente por odio".

Ya avanzada la mañana se repartieron volantes con estas frases a todos los que entraban o pasaban por Tribunales, se procedió a leer un escrito y se escuchó una canción muy emotiva titulada justamente: "¿Hasta cuándo?".



RESPALDO LEGAL

Y LEGISLATIVO

Los manifestantes no estaban solos sino acompañados del Dr. Marcos Barceló, abogado penalista de la ciudad de Santa Fe, quien dialogó generosamente con los presentes, explicando muy claramente lo que está sucediendo con la justicia en estos momentos en las causas de género y agradeció a todas estas agrupaciones por visibilizar lo que está ocurriendo, "que es realmente preocupante", dijeron.

Cabe destacar que también estuvo presente en la actividad el diputado provincial Juan Domingo Argañaraz, del bloque "Somos Vida y Familia" de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe.

Se sumaron luego dos de las mujeres organizadoras, Leila Marchisio y Melisa Girardotti, quienes hablaron de las causas de sus esposos falsamente denunciados. Lo que ellas pidieron es: "Justicia, que se investigue y que el hombre tenga el derecho a Defensa" como es justo.

Continuamente hubo circulación de gente que se interiorizaba en los escritos y recibía volantes.

El día transcurrió tranquilo y la jornada fue sumamente positiva para los organizadores, a tal punto que ya planifican para el próximo mes repetir el acampe. Cabe agregar que próximamente se realizará uno también, idéntico al realizado ayer en la ciudad de Santa Fe.