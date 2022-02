Todo confirmado para la Superliga Americana

La intensidad del trabajo va en aumento. El preseleccionado de Jaguares XV sigue con su preparación para defender la corona en la Superliga Americana de Rugby (SLAR), cuyo estreno está pautado en suelo chileno a partir del domingo 13 de marzo, en el Estadio Elías Figueroa Brander de la ciudad de Valparaíso.

A las órdenes del head coach Ignacio Fernández Lobbe y del cordobés Julio García, la franquicia argentina se está entrenando en la predio de Casa Pumas, en Benavídez, y con respecto a la nómina original, se sumó un nuevo jugador: el pilar Lautaro Caro Saisi, formado en el Club Pueyrredón. Es decir, que son 38 los jugadores que, en esta instancia, se encuentran a disposición para la competencia continental. Entre ellos están los rafaelinos Mayco Vivas (con contrato UAR) y Pedro Rubiolo, que seguirá jugando este año en CRAR cuando los compromisos internacionales así se lo permitan.

También cabe mencionar que Lorenzo Colidio, también forward y surgido de CRAR, que viene de jugar en Duendes de Rosario, será partícipe del torneo con la camiseta de Olimpia Lions de Paraguay.



LAS SEDES

La primera etapa de la SLAR 2022 se llevará a cabo en Chile y en Paraguay; la presentación de Jaguares XV será el domingo 13 de marzo frente a Cafeteros Pro, y los siguientes compromisos en el país trasandino serán ante Olimpia Lions (19 de marzo) y con Selknam (25 de marzo). Los últimos dos encuentros de esta primera parte se disputarán en Paraguay.

Los dos primeros encuentros se llevarán a cabo en Valparaíso, pero el duelo ante la franquicia chilena será en Santiago, en el Estadio San Carlos de Apoquindo.

La última parte de la primera etapa se realizará en Ciudad del Este, Paraguay, donde Jaguares XV se medirá con Peñarol (2 de abril), y con Cobras XV (8 de abril). Después de estas cinco primeras fechas, habrá un receso de diez días, y los planteles volverán a encontrarse en la ciudad de Montevideo, donde se desarrollará la segunda y decisiva etapa del certamen.

Las semifinales y la final se disputarán el 21 y el 28 de mayo, respectivamente. El detalle del calendario de Jaguares en la SLAR 2022 es el siguiente:

Primera etapa, 13 de marzo Jaguares XV vs Cafeteros Pro, en Valparaíso; 19 de marzo Jaguares XV vs Olimpia Lions, en Valparaíso; 25 de marzo Jaguares XV vs Selknam, en Santiago; 2 de abril Jaguares XV vs Peñarol, en Ciudad del Este; 8 de abril Jaguares XV vs Cobras XV, en Ciudad del Este.

Segunda etapa: 23 de abril Jaguares XV vs Cafeteros Pro, en Montevideo; 29 de abril Jaguares XV vs Olimpia Lions, en Montevideo; 4 de mayo Jaguares XV vs Selknam, en Montevideo; 10 de mayo Jaguares XV vs Peñarol, en Montevideo; 15 de mayo Jaguares XV vs Cobras XV, en Montevideo.

21 de mayo: semifinales, en Montevideo.

28 de mayo: final, en Montevideo.



SEDES PARA LOS PUMAS

El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, recibirá a su par de Sudáfrica, campeón mundial vigente, el sábado 17 de septiembre en el estadio de Vélez Sarsfield, mientras que el sábado 24 lo visitará en el Hollywoodbets Kings Park, en la ciudad de Durban, por la última fecha del Rugby Championship, que agrupa también a los seleccionados de Nueva Zelanda y Australia.

El seleccionado argentino protagonizará los dos primeros encuentros como local frente a los Wallabies australianos el sábado 6 de agosto en el estadio del Bicentenario de San Juan y una semana más tarde en el Malvinas Argentinas de Mendoza. Por último, el estadio José Amalfitani del club Vélez Sarsfield quedó reservado para el enfrentamiento con los Springboks, pautado para el 17 de septiembre próximo.