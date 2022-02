El árbitro para la visita de la “Crema” al “Pirata”

Cuenta regresiva para que inicie la temporada 2022 de la Primera Nacional y en la tarde de ayer AFA conceda las designaciones arbitrales.

El primer capítulo comenzará el próximo viernes 11 de febrero y se cerrará el lunes 14 con el encuentro que disputaran en el barrio Alberdi cordobés, Belgrano y Atlético de Rafaela.

Para dicho juego fue designado como árbitro principal Andrés Galeano, quien tendrá como asistentes a Matías Bianchi y Gisela Bosso. Como cuarto árbitro irá Gonzalo Pereira.

El programa completo de la primera fecha es el siguiente:

Viernes 11/02:

20.00hs Dep. Morón vs Tristán Suárez (Diego Ceballos).

Sábado 12/02:

17.00hs Almagro vs Mitre (SdE) (Jorge Broggi), Dep. Madryn vs Agropecuario (Yamil Possi), Flandria vs Def. de Belgrano (Julio Barraza), 19.15hs (TV) Temperley vs San Martín (T) (José Carreras), Villa Dálmine vs Brown (PM) (Fabricio Llobet), 20.00hs Alvarado vs Sacachispas (en el Minella) (César Ceballo) , 21.00hs Gimnasia (J) vs Brown (A) (Lucas Novelli), 21.15hs (TV) All Boys vs Atlanta (Sebastián Zunino), 21.30hs (TV) Almirante Brown vs Chacarita (Nicolás Ramírez).

Domingo 13/02:

17.00hs Salida. Maipú (Mza) vs Independiente Rivadavia (Mza) (Luis Lobo Medina), 17.30hs Gimnasia (Mza) vs San Martín (SJ) (Pablo Giménez), 20.00hs Güemes (SdE) vs Estudiantes (BA) (Ramiro López), 21.15hs hs Estudiantes Río IV vs Instituto (Jorge Baliño).

Lunes 14/02: