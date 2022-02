El griego me dijo: "pobre de fuerza"

Hoy a escribirles en primera persona. ¡Si! Como si les estuviera hablando. Así de simple.Desde la aparición de la pandemia, trate de tomar cursos y capacitaciones post covid, más que nada en como atender a la persona que pasó por la enfermedad, ese era mi norte, la búsqueda incesante de saber atenderlos de la mejor manera posible, o, mejor dicho, poder ofrecerles mi mejor aporte y, la única estrategia útil, era capacitarme, estudiar. Pero aquí me enfrenté con el primer desafío. Poco se sabe, nada es tan exacto como pretendía, no existe ensayos concretos para tener una conclusión basada y fundamentada, solo estadísticas y mucho de conjetura e intuición o, lo que a mi persona le molesta más, nada útil para transformarlo en un método. O sea, inconcluso mis estudios al respecto.Pero nada es malo cuando el saber es tu meta. Entonces, mi presentación son dos analogías y un parámetro de experiencias vividas de alumnos y vida misma, compilando la mayor cantidad de explicaciones y formas de enfrentarse a la pandemia, como así también a la vuelta de la actividad deportiva.Dentro de los estudios cobijé dos datos para interpretar y dilucidar si pueden discernir esta exposición:La dinapenia es la pérdida de fuerza muscular en lugar de la masa muscular. Este término, define la pérdida de fuerza sin relación a una enfermedad, sino a la edad misma como envejecimiento, pero quien suscribe lo toma como un atenuante post covid por la cantidad de personas que no tienen la misma fuerza y les cuesta volver a su nivel. Todo es relativo y los tiempos no son los mismo y están directamente relacionados con la edad del individuo.Desde esta hipótesis nos enfrentamos a un primo de la dinapenia (jugando con las hipótesis como metáforas) que es la sarcopenia, muy presente en los enfermos por covid. La sarcopenia es la pérdida de fuerza muscular generalizada y progresiva y se trata básicamente con el ejercicio físico y una dieta adecuada, especialmente rica en proteínas hasta si es necesario en la suplementación de ella. En pocas palabras la sarcopenia es la pobreza de músculo, definiéndolo como la pérdida de fuerza y masa muscular faltándole al individuo potencia. Si bien este proceso se da en el envejecimiento, noto este proceso presente en muchos de los que contrajeron este bicho malo, y, los mayores de 40 años para arriba perciben esta descripción con mayor intensidad. Nada de lo mencionado es preciso, solo es escuchar y reflexionar, es analizar y tratar de entender que sucede. No existe conclusión, si reclutar y compilar experiencias vividas sin saber del todo… nada (cuanta contradicción) sin saber demasiado tal vez por prematuro o por falta de tiempo de la pandemia o que se yo.Lo único que puedo aclarar es: “como podemos sobrellevar la enfermedad o prepararnos no lo sé, porque no todos pasan por la misma situación” entrenar y llevar una vida deportiva y sana es el camino hacia pasar mejor la estadía inútil por la enfermedad. Si nos alimentamos adecuadamente y realizamos ejercicios, nos vacunamos y continuamos cuidándonos, están en el camino correcto, por lo menos para mi humilde exposición.Luego, y de vuelta al entrenamiento post covid se debe retomar con cautela y estudios clínicos, de manera paulatina y, lo importante como primordial, charlando con su entrenador de los progresos a seguir como dogma del tratamiento. Si supiera mas lo diría. No se nada más, que esto. Unos mas otros menos, sufriendo o no, debemos volver o comenzar a entrenar y llevar una vida saludable.