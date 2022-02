Colón compró a Wanchope

El delantero Ramón "Wanchope" Ábila, en conflicto con Boca Juniors luego de regresar de su experiencia en la Major League Soccer de Estados Unidos, fue finalmente transferido a Colón de Santa Fe en una suma cercana a los dos millones de dólares. Ábila se someterá en las próximas horas a la revisión médica y firmará un contrato por tres temporadas con el "Sabalero", que pagará un millón de dólares ahora y el resto a medida que el delantero cumpla distintos objetivos.Así, la novela tiene un final feliz: "Wanchope", que no estaba en los planes del técnico Sebastián Battaglia, seguirá su carrera en otro club, tal como quería; y los directivos "xeneizes" no sólo se sacaron un problema de encima sino que lograron la venta del delantero. En la operación habría intervenido un grupo inversor cercano a Adrián Rouco, representante de Ábila y también de Carlos Tevez.La mala relación de "Wanchope" y la dirigencia "auriazul" venía de lejos y explotó el viernes, cuando en un parte médico se informó que el jugador tenía una "lesión grado 1 en el recto anterior de pierna derecha", lo que provocó que el futbolista saliera con los "tapones de punta" en su instagram contra Riquelme y compañía.FARIAS Y EL DESEO DE LA COPAEl delantero de Colón de Santa Fe Facundo Farías ratificó ayer su deseo de continuar en el "sabalero" pese al interés de Boca y de "jugar la Copa Libertadores con el club", al tiempo que se mostró de acuerdo en la extensión de su contrato por tres años más. "Estoy tranquilo, con ganas de quedarme, como dije la semana pasada. Quiero cumplir mi palabra y jugar la Copa Libertadores con el club", aseguró Farías en declaraciones a la prensa.Además, añadió: "Creo que Boca no llega al dinero que pide el club y estoy tranquilo con eso. Creo que va a desistir de la oferta, aunque se está hablando muchísimo. Me llamó mi representante, que se reunió con el presidente de Colón (José Vignatti) y le dije que estaba de acuerdo en firmar por tres años más, solo quedan cerrar los números y firmar mi contrato".