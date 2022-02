Del Potro en una derrota conmovedora

El tandilense Juan Martín Del Potro quedó eliminado anoche del Argentina Open al caer frente al azuleño Federico Delbonis en dos sets, en la primera ronda del Argentina Open, que se disputa en el Buenos Aires Lawn Tennis. Delbonis se impuso con parciales de 6-1 y 6-3, para así pasar a la segunda ronda, en donde se medirá con el español Pablo Andújar, que dejó en el camino al argentino Juan Ignacio Londero."La verdad es que es un momento que no quería que llegara nunca, porque no quería, pero la salud me hizo tomar una decisión, poco convencido. Hice mucho esfuerzo en estos dos años y medio, y a veces puedo perder y no tengo la fuerza para salir adelante y esta vez siento un poco eso. Lo di todo", aseguró "Delpo" tras perder, sin poder contener su angustia.Del Potro volvió a jugar un partido de manera profesional luego de dos años y medio, producto de las múltiples lesiones que lo aquejaron y que lo hicieron pasar por el quirófano varias ocasiones. Antes de iniciar lo que sería el último game, Del Potro se emocionó y lloró en medio de una ovación por parte de todo el court central "Guillermo Vilas".Delbonis le quebró tres veces el servicio al tandilense, que se mostró con muchos errores no forzados, ante un estadio colmado. El "tandilense" arrancó midiéndose y más allá de poder devolver y sin demasiado traslado, logró quebrarle a Delbonis, quien con su zurda cometió algún que otro error."Salir a jugar contra Juan, es un regalo para mí, pero él se merece esta noche, porque para él es una victoria después de tantos años de lucha, y esperemos que, como le dije, haya Juan para rato porque todos lo queremos", afirmó Delbonis tras la victoria.GANO BAEZEl argentino Sebastián Báez jugó en gran nivel y derrotó al danés Holger Rune en dos sets, en un partido por la primera ronda del Argentina Open disputado en el Buenos Aires Lawn Tennis. Báez superó al europeo por 7-6 (4) y 6-3, en el cotejo que tuvo como escenario el court central "Guillermo Vilas" y en octavos de final se enfrentará al italiano Lorenzo Sonego, tercer preclasificado del certamen.Previamente, en el court 2, el brasileño Thiago Monteiro dio una sorpresa y venció al español Albert Ramos-Vinolas, reciente campeón del Córdoba Open, por un doble 6-3. En segunda ronda, el brasileño enfrentará al también español Fernando Verdasco, de 38 años.Distinta fue la suerte del argentino Tomás Etcheverry, quien llegó desde la clasificación, dado que perdió ante el español Jaume Munar por un doble 6-4. En la segunda ronda, el español enfrentará al local Diego "Peque" Schwartzman, campeón del Argentina Open 2021.En tanto, Juan Ignacio Londero quedó eliminado en la ronda inicial, al perder con el español Pablo Andújar por 6-2 y 6-4. Londero, nacido en Jesús María, Córdoba, y ubicado en el puesto 130 del ranking mundial de la ATP, perdió con Andújar (73) luego de una hora y 25 minutos en el partido jugado en la cancha central del Buenos Aires, que ofició de aperitivo a la presentación de Juan Martín Del Potro.Además, el español Pedro Martínez venció a Alejandro Tabilo, finalista del Córdoba Open, por 6-2 y 6-4, y enfrentará en octavos de final al italiano Fabio Fognini, cuarto preclasificado. En otro partido de la jornada, el español Roberto Carballés Baena derrotó al chileno Nicolás Jarry por 7-6 (2) y 6-2, y en segunda ronda, el ibérico jugará ante Casper Ruud, campeón del Argentina Open 2020.Para el miércoles el programa de partidos prevé: 13.30 Federico Coria - Dusan Lajovic (Serbia); a continuación Thiago Monteiro (Brasil) - Fernando Verdasco (España); 18.30 Casper Ruud (Noruega) - Robert Carballes Baena (España) y, no antes de las 20, Sebastián Báez - Lorenzo Sonego (Italia).